Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe Festival Literário Divulgação

Publicado 05/12/2023 17:48

Duque de Caxias - O Festival Literário Energia para Ler percorreu 10 municípios do interior fluminense em 2023. O movimento de educação e cultura, que reúne artistas do cenário nacional e regional, agitou 25 cidades do estado, desde 2021, e fará uma sessão extra amanhã, quarta-feira (6), às 19h, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias. Desta vez, o evento será exclusivo para 400 profissionais da Educação de diversas cidades, com o espetáculo “Savana Pedagógica”, estrelado pelo ator e humorista Diogo Almeida.

“Diogo Almeida esteve conosco, na estrada, em diversas cidades. Este espetáculo retrata o cotidiano dos professores de forma bem-humorada. Assim como aconteceu por onde passamos, tenho certeza de que os profissionais da educação serão impactados. O Energia para Ler é transformador, incentiva o gosto pela leitura de quem participa e também busca valorizar os profissionais de educação que são fundamentais neste processo”, explica Flávio Valadares, um dos produtores da Motivos Produções.

Em 80 minutos de show, o comediante faz um retrato do cotidiano da vida dos professores e de quem convive com eles. Relata, de maneira inusitada e engraçada, as situações que envolvem os docentes e os demais profissionais ligados à educação. Tipos de professor, tipos de aluno, a sala dos professores como ambiente de interação, os pais dos alunos, relação entre os professores e a coordenação pedagógica, entre outros assuntos.

Este evento celebrará ainda a reabertura do Teatro Raul Cortez, na cidade de Duque de Caxias, que passou recentemente por uma ampla reforma e reabriu as suas portas ao público em outubro como um importante equipamento cultural para a região.

O Energia para Ler é um movimento artístico e educacional patrocinado pela Enel Distribuição Rio, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e realizado pela Motivos Produções. Nos últimos três anos, o festival já visitou 25 municípios do estado do Rio de Janeiro, com uma programação que durou de três a cinco dias em cada cidade.