Projeto \'Coral Vivo\' leva importância da vida marinha para alunos de Caxias

Publicado 08/12/2023 18:59

Duque de Caxias - Quando o assunto é preservação, a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias está de portas abertas para abraçar projetos que contribuam para a conscientização e o aprendizado dos alunos. Assim, através do Projeto Coral Vivo, a SME e a REDAGUA – Rede de Conservação Águas da Guanabara - realizaram um trabalho que promoveu o conhecimento dos estudantes tanto na teoria quanto na prática.

Com atividades desenvolvidas a partir do livro “A Teia das Águas”, das poetisas Roseana Murray e Bia Hetzel, a responsável pela Coordenadoria de Leitura Literária (CLC), Valéria Angelo, recebeu o projeto e logo viu que, por meio da leitura, seria o caminho perfeito para sensibilizar os alunos da importância da proteção de um ambiente que favoreça a todos.



Além das atividades realizadas em sala de aula, os estudantes puderam conferir, na prática, o que aprenderam nos livros. Assim, alunos das Escolas Municipais Barão do Amapá, Brasil-Itália, Cidade dos Meninos, Darcy Ribeiro e Márcio Fiat tiveram a oportunidade de estar na Praia Vermelha, localizada no bairro Urca, no Rio de Janeiro, para ouvir e aprender, na prática, um pouco mais sobre as atividades que foram desenvolvidas em sala de aula.

“O conhecimento pode vir de diversas formas e através da leitura torna-se ainda mais prazeroso. Estamos em um prolongamento do que está acontecendo nas escolas. Os alunos, com base em um caderno de atividades elaborado pela equipe de Leitura, realizaram tarefas voltadas para a questão ambiental”, destacou Valéria Angelo.



"O conhecimento pode vir de diversas formas e através da leitura torna-se ainda mais prazeroso. Estamos em um prolongamento do que está acontecendo nas escolas. Os alunos, com base em um caderno de atividades elaborado pela equipe de Leitura, realizaram tarefas voltadas para a questão ambiental", destacou Valéria Angelo.

O contato com a natureza mostrou o quanto os alunos aprenderam com a leitura e as atividades desenvolvidas nas escolas.

“Eu achei muito bom! Conseguimos saber tudo sobre o ecossistema, sobre as praias, a vida marinha. Até sobre os segredos do mar”, disse, empolgado, o aluno Victor, de 9 anos, da E.M Barão do Amapá.