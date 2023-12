Orquestra Petrobras Sinfônica celebra o rock e o pop em concerto gratuito, em Caxias - DANIEL EBENDINGER/Divulgação

Publicado 13/12/2023 20:57

Duque de Caxias - Já imaginou ouvir clássicos do rock e do pop nacional como “Lanterna dos afogados”, “Bete balanço”, “Sonífera ilha” e “Será?” em versão sinfônica? A Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta esses e outros grandes sucessos que marcaram época no dia 21 de dezembro (quinta-feira), às 19h, ao ar livre, no Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias.



Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, o concerto “Na Trilha do Rock” traz versões sinfônicas de canções de bandas e artistas que fizeram história no rock e pop nacional como Lulu Santos, Engenheiros do Hawaii, Biquíni Cavadão, Kid Abelha, Legião Urbana, Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Roupa Nova e Titãs. O convidado especial do showconcerto é o cantor Toni Garrido, que vai acompanhar a orquestra cantando músicas do Cidade Negra, Gilberto Gil, Carlos Lyra e Tom Jobim e Vinicius de Moraes.



Para o maestro Felipe Prazeres essa é uma ótima oportunidade para apresentar à plateia a diversidade de timbres e estilos que já se tornou característica da Orquestra Petrobras Sinfônica.

“O grande público não está acostumado a ouvir uma orquestra tocando pop e rock. Neste concerto, vamos mostrar que é possível unir a música clássica ao pop e ao rock e emocionar o público”, conta o maestro.



Data: 21 de dezembro (quinta-feira), às 19h



Local: Teatro Raul Cortez – Praça da Emancipação, S/N – Vila Meriti, Duque de Caxias



Duração: 90 min. Classificação etária: livre. Entrada Franca