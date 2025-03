Nas Américas, 35 mil pessoas morreram de tuberculose em 2023 - Eduardo Gomes/Fiocruz

Nas Américas, 35 mil pessoas morreram de tuberculose em 2023Eduardo Gomes/Fiocruz

Publicado 24/03/2025 17:51

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove atividades educativas em diversas unidades pelo Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose, comemorado em 24 de março. A iniciativa é do Programa de Prevenção e Controle da Tuberculose (PCT).

As ações da campanha no município acontecem entre os dias 24 e 28 de março, com divulgação, reflexão, informação e/ou educação sobre tuberculose, bem como a captação de sintomáticos respiratórios, encaminhamento e orientação para realização da baciloscopia.

Duque de Caxias está em segundo lugar no Estado em número de casos da doença, só perdendo para o município do Rio de Janeiro. Durante todo o ano, o Programa de Controle da Tuberculose no município trabalha a prevenção e a detecção da doença nas unidades de saúde da rede municipal, espalhadas nos quatro distritos.

Confira a lista das unidades que vão receber as ações da Semana de Prevenção e Controle da Tuberculose em Duque de Caxias:

- CMSDC - Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/nº - Centro);

- UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº);

- UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/nº);

- UPH Campos Elíseos (Avenida Actura, nº 333);

- UPH Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº);

- UPH Pilar (Rua Carlos Avelar, s/nº);

- UPH Xerém (Rua Nóbrega Ribeiro, s/nº);

- UBS Antônio Granja (Rua Gal Moreira Sampaio, s/nº - Parque Fluminense);

- Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Saiba mais sobre a Tuberculose

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, que afeta prioritariamente os pulmões. Anualmente, são notificados cerca de 10 milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de um milhão de pessoas a óbito. Para prevenir a doença, é necessário imunizar as crianças ao nascer, ou, no máximo, até 04 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina BCG, a qual protege a criança das formas mais graves, como a tuberculose miliar e a meníngea. A vacina está disponível gratuitamente, nas salas de vacinação das redes de serviços do Sistema Único de Saúde, incluindo maternidades.

Onde encontrar tratamento em Duque de Caxias

A cidade conta com o Programa de Combate à Tuberculose nos quatro distritos. O programa faz acolhimento, de segunda a sexta, das 8h às 17h, no Centro Municipal de Saúde (adulto e infantil), nas UPHs Xerém, Pilar, Campos Elíseos, Parque Equitativa, Saracuruna e Imbariê, UBS Antônio Granja, UBS Adilson Braga (Bom Retiro) e todas as unidades de Estratégias da Saúde da Família (ESFs).