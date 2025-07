Com homenagem à Preta Gil, Marquinho Sathan faz estreia em Caxias - Divulgação

Publicado 23/07/2025 18:11

Duque de Caxias - A Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, recebeu a 11ª Edição do Circuito Cultural Boca Pra Fora. A roda de samba, comandada por Tiago Testa, teve como convidado o cantor, compositor e produtor musical Marquinho Sathan.



Com mais de 50 anos de carreira, o sambista que ganhou fama nas rodas de samba na década de 1980 lançou 14 discos e tem inúmeras participações em projetos de outros artistas consagrados no meio do samba. Entre as composições de sucesso de Marquinho Sathan, destacam-se estas: “Falsa Consideração”, “Volta”, “Simples Poeta”, “Cilada”, “Pura Semente” e a música “Me Engana Que Eu Gosto”, nome do primeiro disco do cantor, que se tornou um dos grandes lançamentos de 1983, e que rendeu a Marquinho um Disco de Ouro. A frase “Me Engana Que Eu Gosto” acabou virando jargão popular e é usada até hoje.

Durante a apresentação, o Boca Pra Fora prestou uma homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo (20) aos 50 anos de idade, nos Estados Unidos, onde estava fazendo um tratamento contra o câncer. A cantora Bell Barbosa, integrante da roda de samba de Tiago Testa, cantou com o público a música “Sinais de Fogo”, proporcionando um dos momentos mais emocionantes do Circuito Cultural desde que o projeto começou, em abril deste ano.



O Circuito Cultural Boca pra Fora, que vem resgatando o samba de raiz, de forma gratuita, todas as segundas-feiras, é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT/DC), em parceria com a Funarj. Além da música, o Circuito Cultural também promove a feira de empreendedorismo “Tem Feira no Samba”, com barracas de gastronomia, de moda e de artesanato sustentável.