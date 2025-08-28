Violência contra mulher é tema de encontro no Hospital Saracuruna - Divulgação

Duque de Caxias - A campanha Agosto Lilás, de prevenção à violência contra a mulher, foi tema do encontro promovido pela direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), com a participação da Delegada titular da Deam Duque de Caxias, Fernanda Fernandes; de Rosana Louzada, fundadora do projeto Nunca Mais, de apoio às mulheres vítimas de violências doméstica e familiar; do diretor Multidisciplinar do HMAPN, Fábio Ribeiro, e da coordenadora do Serviço de Psicologia, Angélica Porto.

A roda de conversa aconteceu no auditório da unidade, reunindo colaboradores e convidados para debater pautas importantes da campanha Agosto Lilás, entre elas o machismo estrutural, as violências veladas, violência doméstica e rede de apoio, entre outras.

‘Nunca mais’ é o projeto que Rosana Louzada criou para ajudar mulheres que sofreram violência doméstica. O nome do projeto foi dado porque essa foi a frase que ela falou após passar por dois relacionamentos abusivos e de sofrer com situações de violência doméstica.

“Sou sobrevivente da violência doméstica e diretora do projeto Nunca Mais. Hoje estou aqui no Hospital Adão Pereira Nunes para compartilhar a minha história e para ressaltar a importância da rede de apoio à mulher que é vítima de violência. Eu fui vítima em Duque de Caxias e aqui eu fui acolhida, exatamente neste hospital, onde tive todo o suporte, inclusive com apoio da Deam. Você não precisa ter medo, embora ele exista. O mais importante é saber que existe uma rede de apoio e que você não está sozinha!”, declarou Rosana Louzada.



Em sua fala, a Delegada Fernanda Fernandes, titular da Deam Duque de Caxias, fez questão de destacar a importância de a mulher que sofre agressão, seja ela física ou psicológica, fazer a denúncia e buscar a proteção legal junto aos órgãos competentes.

“É muito importante esta campanha de conscientização para que as mulheres vítimas de violência entendam o quanto é importante denunciar esses casos. São milhares de mulheres vítimas de feminicídio, passando por diversas situações de violência, sem nenhum registro de ocorrência e sem estar amparadas pela rede de proteção. Por isso, estamos aqui para reforçar a importância da denúncia e da conscientização das mulheres que sofrem violência”, destacou a titular da Deam-DC.



Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha completa 19 anos neste mês de agosto. A medida foi uma verdadeira revolução na luta pelo fim da violência contra a mulher. A determinação tornou mais rígida tanto a forma como esses crimes são tratados quanto a punição aos agressores. Trouxe também mais esperança e tornou-se uma das maiores ferramentas de proteção para as mulheres. A lei representa um grande avanço no combate a esse tipo de violência, já que hoje o autor pode ser preso em flagrante, além de a lei trazer medidas protetivas de urgência para uma maior proteção das vítimas.

A mulher que é vítima de violência pode procurar ajuda, por meio das delegacias especializadas (DEAMs), indo à delegacia mais próxima a sua residência; aos centros especializados de atendimento às mulheres; à Defensoria Pública, ou usando os canais telefônicos 190 (emergência), 197 ou 180. É importante ressaltar que qualquer pessoa pode fazer a denúncia, inclusive anônima, para proteger uma mulher em situação de violência.