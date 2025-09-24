Duque de Caxias ganha primeiro ecoponto - Divulgação

Publicado 24/09/2025 19:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias deu mais um passo importante rumo a uma cidade mais limpa, organizada e sustentável com a inauguração do primeiro Ecoponto do município, localizado no Parque Vila Nova, Centro. O espaço foi inaugurado no dia 31 de julho de 2025 e já se tornou referência em descarte correto e consciente de resíduos.

O Ecoponto Parque Vila Nova é um local destinado ao recebimento de materiais recicláveis, de entulho, de resíduos de poda e até de resíduos sólidos urbanos (RSU). Nos primeiros 20 dias de funcionamento, os números já mostram o impacto positivo. Já são 10,31 toneladas de RCC; pneus e galhadas tiveram destinação correta e 1,5 tonelada de recicláveis (papel, plástico, vidro e sucata ferrosa), foram encaminhadas para a cooperativa cadastrada; 100,8 toneladas de resíduos sólidos urbanos foram devidamente tratados e descartados, o que representa aproximadamente 5 toneladas por dia.