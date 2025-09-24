Duque de Caxias ganha primeiro ecopontoDivulgação
Duque de Caxias ganha primeiro ecoponto
Espaço é destinado ao recebimento de materiais recicláveis
Hospital Moacyr do Carmo completa 17 anos em Duque de Caxias
Unidade de saúde está passando por ampla reforma
Caxias Shopping celebra o Dia da Árvore com distribuição de mudas e poesia
Haverá distribuição gratuita de 300 mudas de árvores nativas
Duque de Caxias se destaca em índice sobre gestão fiscal
Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) analisa as contas de mais de cinco mil municípios brasileiros
Vereadores de Caxias solicitam obras e serviços nos distritos
Políticos apontaram necessidades de reformas de praças
Parcerias fortalecem gestão sustentável de resíduos no Jardim Gramacho
Ministério das Cidades entregou novos equipamentos que vão fortalecer o trabalho de coleta seletiva no bairro
