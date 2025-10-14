Prefeitura de Caxias promove ações sobre o Outubro RosaDivulgação
Durante todo o mês, as unidades de saúde do município estão promovendo ações especiais voltadas à valorização do autocuidado e ao suporte às mulheres, com palestras, rodas de conversa, orientações médicas, vacinação e exames preventivos. As atividades reforçam o compromisso da gestão municipal com o acolhimento, a informação e o cuidado contínuo voltados à saúde feminina. Abrindo a programação, a UPH de Imbariê recebeu um grupo de mulheres para uma manhã de conscientização e para a troca de experiências. A atividade contou com palestra, que abordou temas como prevenção do câncer de mama e do colo do útero, além de alertar sobre a importância dos exames preventivos.
A paciente Juliana Souza de Oliveira participou do encontro e destacou a importância da ação:
Com o tema do autocuidado no centro das ações, a prefeitura reforça que prevenir é um gesto de amor-próprio, e que o acompanhamento médico regular é essencial para o diagnóstico precoce e para o tratamento eficaz. A campanha Outubro Rosa foi criada no início da década de 1990, nos Estados Unidos, e tornou-se um movimento mundial de conscientização.
PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE
UPH Imbariê – 14 de outubro, às 9h30
UPA Lafaiete – 15 de outubro, às 9h30
Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo – 17 de outubro, às 10h
UPH Equitativa e Centro Municipal de Saúde – 20 de outubro, às 9h
UPH Saracuruna – 21 de outubro, às 9h
UPA Sarapuí – 22 de outubro, às 10h
HMIPG (11h), Hospital do Coração (10h) e Policlínica (10h) – 23 de outubro
UPH Pilar – 24 de outubro, às 10h
UPH Campos Elíseos – 24 de outubro, às 10h
UPA Walter Garcia e HIIS – 28 de outubro, às 10h
CRAESM – 29 de outubro, às 9h
Maternidade Santa Cruz – 29 de outubro, às 10h
UPH Xerém – 30 de outubro, às 10h
