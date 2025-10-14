Prefeitura de Caxias promove ações sobre o Outubro Rosa - Divulgação

Prefeitura de Caxias promove ações sobre o Outubro RosaDivulgação

Publicado 14/10/2025 18:36

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando uma série de atividades em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero — dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil.



Durante todo o mês, as unidades de saúde do município estão promovendo ações especiais voltadas à valorização do autocuidado e ao suporte às mulheres, com palestras, rodas de conversa, orientações médicas, vacinação e exames preventivos. As atividades reforçam o compromisso da gestão municipal com o acolhimento, a informação e o cuidado contínuo voltados à saúde feminina. Abrindo a programação, a UPH de Imbariê recebeu um grupo de mulheres para uma manhã de conscientização e para a troca de experiências. A atividade contou com palestra, que abordou temas como prevenção do câncer de mama e do colo do útero, além de alertar sobre a importância dos exames preventivos.



A paciente Juliana Souza de Oliveira participou do encontro e destacou a importância da ação:

“Assisti à palestra com a Drª Rosilane e achei muito importante, porque foi dito sobre o câncer de mama e, até mesmo, sobre o câncer masculino, que não é muito falado. Como é importante a gente se cuidar com o preventivo e com outros exames voltados à saúde da mulher. Achei muito produtivo; foi uma manhã muito especial para tirar dúvidas.”



Com o tema do autocuidado no centro das ações, a prefeitura reforça que prevenir é um gesto de amor-próprio, e que o acompanhamento médico regular é essencial para o diagnóstico precoce e para o tratamento eficaz. A campanha Outubro Rosa foi criada no início da década de 1990, nos Estados Unidos, e tornou-se um movimento mundial de conscientização.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 73 mil casos de câncer de mama são diagnosticados por ano, e cerca de 17 mil novos casos de câncer do colo do útero são registrados anualmente e, em 2024, passou a recomendar a mamografia para mulheres de 40 a 49 anos, mesmo sem sintomas; já que essa faixa etária concentra 23% dos casos da doença, e a detecção precoce aumenta as chances de cura. As mamografias realizadas pelo SUS, em mulheres com menos de 50 anos, já representam 30% do total, o equivalente a mais de 1 milhão de exames realizados apenas em 2024. Para o câncer do colo do útero, a rede pública oferece vacina contra o HPV, vírus causador da doença, para faixa etária de 9 a 14 anos de ambos os sexos. Já o exame preventivo (Papanicolau) é recomendado para mulheres de 25 a 64 anos, devendo ser repetido a cada três anos.



PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE



UPH Imbariê – 14 de outubro, às 9h30

UPA Lafaiete – 15 de outubro, às 9h30

Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo – 17 de outubro, às 10h

UPH Equitativa e Centro Municipal de Saúde – 20 de outubro, às 9h

UPH Saracuruna – 21 de outubro, às 9h

UPA Sarapuí – 22 de outubro, às 10h

HMIPG (11h), Hospital do Coração (10h) e Policlínica (10h) – 23 de outubro

UPH Pilar – 24 de outubro, às 10h

UPH Campos Elíseos – 24 de outubro, às 10h

UPA Walter Garcia e HIIS – 28 de outubro, às 10h

CRAESM – 29 de outubro, às 9h

Maternidade Santa Cruz – 29 de outubro, às 10h

UPH Xerém – 30 de outubro, às 10h