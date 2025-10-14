Fundec promove workshop voltado para escrita de projetos culturais - Reprodução

Fundec promove workshop voltado para escrita de projetos culturaisReprodução

Publicado 14/10/2025 18:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais (FUNDEC), promoverá nesta sexta-feira (17/10), às 9h, um Workshop voltado à Escrita de Projetos Culturais. A capacitação acontecerá na Unidade CEDERJ, situada na Rua Marechal Floriano, nº 555, bairro Vinte e Cinco de Agosto. Os interessados podem garantir participação acessando o perfil oficial da instituição no Instagram (@fundec25) e efetuando a inscrição pelo link disponível na bio.

A atividade será conduzida pelo escritor, gestor público e sambista Raphael Moreira, que compartilhará técnicas e estratégias para transformar ideias criativas em propostas estruturadas. A iniciativa busca orientar os participantes na elaboração de planos sólidos capazes de concorrer a editais e captar investimentos para a execução de ações culturais no município e além dele.



Durante o encontro, Moreira apresentará conceitos fundamentais sobre a origem dos recursos destinados ao setor artístico e proporá um método prático para transformar conceitos abstratos em projetos concretos.

"Após a introdução, explicarei como organizar cada etapa de forma eficiente. Também abordarei formas de buscar patrocinadores, identificar apoiadores e acompanhar as principais fontes de financiamento para tirar as ideias do papel”, ressaltou.

Para a presidente da FUNDEC, professora Roseli Duarte, iniciativas como essa ampliam horizontes e fortalecem a rede de oportunidades no território.

“É fundamental que a população tenha acesso a ferramentas que possibilitem transformar sonhos em realizações. A Fundação tem o compromisso de oferecer caminhos para que mais pessoas possam se desenvolver e contribuir para a cena cultural da cidade”, afirmou.