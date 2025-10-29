Vereadores de Duque de Caxias elegem membros para o Conselho de Ética e Decoro ParlamentarArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação
Os membros do Conselho para 2025/26, são os vereadores: Alex Freitas (Republicanos), Juliana do Táxi (PL), Michel Reis (SD), Vitinho Grandão (PL) e Marquinho Dentista (Republicanos).
Manifestações
A vereadora Juliana do Táxi (PL) justificou a importância do seu projeto de lei para a criação da Política Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Vitiligo e Psoríase.
A excelência nos atendimentos do Hospital Veterinário foi novamente exaltada pelo vereador Marquinho Oi (União) em seu discurso.
O líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) chamou a atenção dos demais quanto ao cumprimento do Regimento Interno da Câmara e das competências do presidente da Casa. Ele parabenizou Claudio Thomaz (PRD) pela instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
O presidente, por sua vez, manifestou-se sobre o Dia do Servidor Público, celebrado em 28/10.
Ainda na sessão plenária de 28/10
A pedido do presidente Claudio Thomaz, o vereador Vitinho Grandão (PL), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura de projetos de lei, de decreto legislativo, indicações parlamentares, requerimentos e processo. E, na Ordem do Dia, foram aprovados projetos de lei e de decretos legislativos, em dois turnos de votação e discussão.
