Vereadores de Duque de Caxias elegem membros para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Duque de Caxias elegem membros para o Conselho de Ética e Decoro ParlamentarArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 29/10/2025 17:51

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias elegeram no dia 28/10, após a sessão plenária, os cinco membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, órgão de caráter disciplinar, que estabelece os princípios éticos e as regras básicas que devem orientar a conduta dos parlamentares da Casa Legislativa.



Os membros do Conselho para 2025/26, são os vereadores: Alex Freitas (Republicanos), Juliana do Táxi (PL), Michel Reis (SD), Vitinho Grandão (PL) e Marquinho Dentista (Republicanos).



Manifestações



A vereadora Juliana do Táxi (PL) justificou a importância do seu projeto de lei para a criação da Política Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Vitiligo e Psoríase.

“Em Duque de Caxias que é a capital da saúde, nada mais justo que a gente ter esta atenção especial, pois muitas das vezes, o paciente com vitiligo ou psoríase tem dificuldade de ser tratado por um dermatologista”.



A excelência nos atendimentos do Hospital Veterinário foi novamente exaltada pelo vereador Marquinho Oi (União) em seu discurso.

“Parabenizo todos os servidores da unidade pelo atendimento que meu cachorro e os demais animais têm lá. O local está sendo reformado e ampliado e eu fiz indicações para que sejam construídos hospitais veterinários no primeiro, segundo e quatro distritos”.



O líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) chamou a atenção dos demais quanto ao cumprimento do Regimento Interno da Câmara e das competências do presidente da Casa. Ele parabenizou Claudio Thomaz (PRD) pela instalação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.



O presidente, por sua vez, manifestou-se sobre o Dia do Servidor Público, celebrado em 28/10.

“É um momento de reconhecer e valorizar o trabalho de todos aqueles que atuam no serviço público. Pessoas que, com compromisso e responsabilidade, garantem o funcionamento das instituições e o bem-estar da nossa sociedade. Agradeço a cada servidor desta Casa”.



Ainda na sessão plenária de 28/10



A pedido do presidente Claudio Thomaz, o vereador Vitinho Grandão (PL), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, fez a leitura de projetos de lei, de decreto legislativo, indicações parlamentares, requerimentos e processo. E, na Ordem do Dia, foram aprovados projetos de lei e de decretos legislativos, em dois turnos de votação e discussão.