Caxias inaugura Módulos Integrados de Segurança no bairro PantanalDivulgação

Publicado 25/11/2025 18:58

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Duque de Caxias inaugurou quatro Módulos Integrados de Segurança no bairro Pantanal. As estruturas passam a funcionar como pontos fixos de apoio às equipes de patrulhamento e como referência para a população, reforçando a presença do poder público e ampliando a sensação de segurança na região. A ação é um parceria entre os governos municipal e estadual.



Os módulos foram estrategicamente instalados em locais de grande circulação, com o objetivo de inibir práticas criminosas, facilitar o atendimento de ocorrências e garantir mais agilidade no apoio às ações das forças de segurança. Além de servirem como base operacional, os equipamentos também oferecem abrigo para as equipes que atuam diariamente no monitoramento do bairro.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, a iniciativa faz parte de um conjunto de medidas que vem sendo implementado para fortalecer a proteção dos moradores.

“Esses módulos são uma ferramenta fundamental para aproximar a segurança pública da população. Eles representam presença, cuidado e resposta rápida. Nosso objetivo é garantir que o cidadão se sinta mais protegido no seu dia a dia, com equipes em campo e pontos de referência bem estruturados”, destacou o secretário.

O prefeito Netinho Reis ressaltou que a inauguração dos Módulos Integrados de Segurança no Pantanal reforça o compromisso da gestão com a qualidade de vida e a tranquilidade da população.

“Estamos investindo em ações concretas para transformar a realidade dos bairros de Duque de Caxias. A implantação desses módulos é mais um passo importante na luta contra a criminalidade e na valorização de quem vive aqui. Segurança é prioridade, e vamos continuar trabalhando para levar mais proteção a todas as regiões do município”, afirmou o prefeito.