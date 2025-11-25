Caxias celebra Dia de Ação de Graças com concerto ao ar livre - Divulgação

Publicado 25/11/2025 19:09

Duque de Caxias - Fé e cultura estarão lado a lado em uma noite especial em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O Teatro Raul Cortez receberá, no dia 27 de novembro, a partir das 18h30, o concerto ao ar livre de celebração ao Dia de Ação de Graças. As portas serão abertas em direção à Praça da Emancipação, em uma versão com palco externo e cenário iluminado por velas e efeitos de luz. O espetáculo é gratuito e promete reunir famílias e toda a comunidade local.



O evento contará com apresentações da Orquestra do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME) e Coro Juvenil do Rio de Janeiro, além de participação do cantor gospel Sérgio Lopes e da palestrante Marcella Bastos. A realização é da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.

"Comemorar o Dia de Ação de Graças com um concerto aberto à população reforça nosso compromisso em aproximar a cultura das pessoas e em valorizar as tradições que fortalecem nossas comunidades. A iniciativa celebra não apenas a data, mas também o papel da Baixada Fluminense como um dos polos culturais mais vibrantes do Estado do Rio de Janeiro, valorizando seus espaços públicos", destaca Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Serviço

Data: 27 de novembro

Horário: 18h30

Local: Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, s/nª, Centro, Duque de Caxias - RJ.

Atrações: Orquestra do IBME, Coro Juvenil do Rio de Janeiro, Sérgio Lopes e Marcella Bastos

Cenário: Iluminação cênica com velas e efeitos de luz

Entrada: Gratuita

Realização: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro

Apoio: Prefeitura de Duque de Caxias e Mc Donald"s