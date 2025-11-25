Caxias celebra Dia de Ação de Graças com concerto ao ar livre

Caxias celebra Dia de Ação de Graças com concerto ao ar livreDivulgação
O evento contará com apresentações da Orquestra do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME) e Coro Juvenil do Rio de Janeiro, além de participação do cantor gospel Sérgio Lopes e da palestrante Marcella Bastos. A realização é da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e apoio da Prefeitura de Duque de Caxias.
"Comemorar o Dia de Ação de Graças com um concerto aberto à população reforça nosso compromisso em aproximar a cultura das pessoas e em valorizar as tradições que fortalecem nossas comunidades. A iniciativa celebra não apenas a data, mas também o papel da Baixada Fluminense como um dos polos culturais mais vibrantes do Estado do Rio de Janeiro, valorizando seus espaços públicos", destaca Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.
Data: 27 de novembro
Horário: 18h30
Local: Teatro Raul Cortez - Praça do Pacificador, s/nª, Centro, Duque de Caxias - RJ.
Atrações: Orquestra do IBME, Coro Juvenil do Rio de Janeiro, Sérgio Lopes e Marcella Bastos
Cenário: Iluminação cênica com velas e efeitos de luz
Entrada: Gratuita
Realização: Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro
Apoio: Prefeitura de Duque de Caxias e Mc Donald"s
