Caxias reduz índices de criminalidade e amplia bases de segurançaDivulgação

Publicado 03/12/2025 18:56

Duque de Caxias - Duque de Caxias vive um novo momento na segurança pública. Em comparação com novembro de 2024, o município registrou uma redução significativa nos índices criminais em novembro de 2025. Os números mostram avanços expressivos:

•46,3% de queda nos roubos de rua;

•26,3% na redução de roubos de veículos;

•14,3% no roubo de carga.



Esses resultados refletem as ações conjuntas entre a Prefeitura de Duque de Caxias, o governo do estado e o 15° Batalhão de Polícia Militar, que vêm intensificando estratégias de patrulhamento e de monitoramento em toda a cidade. Entre as medidas adotadas, destacam-se programas como o Caxias Livre, programa que retira barricadas de comunidades, e a Patrulha da Madrugada, que reforça a presença das forças de segurança em horários em que as ruas estão mais vazias, e o comércio ainda está fechado.

Além disso, a prefeitura inaugurou quatro novos Módulos de Segurança Integrados no bairro Pantanal e um no Centro, seguindo o mesmo padrão da unidade já instalada na Ponte do Pilar. Essas estruturas funcionam como bases fixas de apoio para as equipes de patrulhamento e como pontos de referência para a população. Outro importante reforço é a nova cabine do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), instalada na Praça Rei Pelé, na Vila Maria Helena, ampliando ainda mais o policiamento na região.

Todas essas ações estão conectadas ao SmartDuque, o sistema inteligente de câmeras que monitora a cidade 24 horas por dia e que auxilia as operações de segurança em tempo real, garantindo respostas mais rápidas e eficientes.

A chegada dos novos equipamentos tem sido comemorada pelos moradores, que reconhecem o aumento da sensação de segurança e o impacto positivo na rotina do bairro. As iniciativas refletem mais um avanço da administração municipal, que segue trabalhando para proporcionar uma cidade mais segura e preparada para proteger os duque-caxienses.