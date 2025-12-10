Prefeitura de Caxias entrega mais de 2 mil aparelhos auditivos - Divulgação

Prefeitura de Caxias entrega mais de 2 mil aparelhos auditivosDivulgação

Publicado 10/12/2025 21:23

Duque de Caxias - O Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda realizou um mutirão para entrega de 2 mil aparelhos auditivos gratuitos, beneficiando mais de mil pacientes. O espaço funciona no anexo ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias. Na oportunidade, o prefeito Netinho Reis também fez a entrega do novo CTI do hospital e das novas salas Amarela e Vermelha da unidade de emergência 24 horas, UPA Beira Mar.

Inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva já atendeu mais de 61 mil pacientes, realizou mais de 510 mil procedimentos e entregou mais de 38 mil e 500 aparelhos auditivos, tornando-se referência no atendimento especializado. Só no ano de 2025, foram 2.600 pacientes beneficiados com a entrega de 5 mil e 200 aparelhos. Na unidade de audiologia, os pacientes têm acesso a exames, a tratamentos específicos,à terapia fonoaudiológica e a próteses. A unidade conta com profissionais que se comunicam perfeitamente em Libras, garantindo acolhimento e acessibilidade para quem precisa.



Moradora do município de Belford Roxo, dona Luci Santos, que é mãe da paciente Valmira dos Santos, 38 anos, diagnosticada com deficiência auditiva congênita, era só alegria e gratidão pela oportunidade de dar mais qualidade de vida à sua filha.



“Pra nós que somos pobres, receber estes aparelhos é uma benção. Agradeço a Deus e a todos aqui da Prefeitura de Duque de Caxias, por manter este programa que ajuda tantas pessoas que, como nós, não têm condições de fazer tratamento particular e, muito menos, comprar os aparelhos auditivos. Que Deus abençoe a todos!”, declarou dona Luci.



Entrega de novos leitos de CTI no HMMRC



Na manhã do sábado (06/12), também foi de entregas no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) e na UPA Beira Mar. O prefeito Netinho Reis, ao lado da Secretária Municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano, inaugurou o novo CTI do HMMRC, que foi ampliado e que agora conta com 20 leitos de unidade intensiva. Na UPA Beira Mar, unidade de emergência 24 horas anexa ao hospital municipal, foram entregues a reforma geral das duas Salas Amarelas, que passam a contar com 12 leitos cada uma; a reforma geral da Sala Vermelha, com seis leitos; e a reforma geral de toda a área de recepção e de espera da unidade de emergência.



"É muito gratificante ver o cuidado com que a Prefeitura de Duque de Caxias tem dedicado ao complexo de saúde do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Mesmo com as obras acontecendo, as unidades de saúde não pararam seus atendimentos. Contornamos as dificuldades com o apoio dos funcionários e dos usuários, e hoje estamos sendo recompensados com novos leitos, novos equipamentos, tudo feito com muito carinho para entregar o melhor serviço ao cidadão", declarou Dra. Vanessa Vasquez.