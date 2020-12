Apesar da crise, 6,7 milhões de pessoas pretendem presentear neste Natal Marcio Mercante / Agencia O Dia

Por Maria Clara Matturo*

Pensando nisso, O DIA separou dicas e opções de presentes de até R$ 50 para ajudar na hora das compras.

Quais produtos devem estar mais caros?

Diversos produtos estão mais caros neste final de ano, principalmente os importados e lançamentos, como explica o economista Gilberto Braga. "Com a desestruturação da economia, há grandes variações de preços, até mesmo numa mesma marca ou linha de produtos. Isso se dá por conta da desvalorização do Real em relação ao dólar. A consequência é o aumento no preço de produtos importados como celulares, eletrônicos e computadores, por exemplo. Coleções novas ou produtos recém fabricados, também sofreram alterações nos valores, devido a falta de matéria-prima no mercado nacional, que aumentaram os custos de produção".

Com o aumento dos preços, como fazer para economizar?

Para economizar nesse natal, uma dica atemporal que não perde o seu valor: o bom e velho garimpo. "Uma dica para economizar é procurar por produtos que já tem sido fabricados ou importados há mais tempo, antes do início da pandemia, que certamente custarão menos dos que os mais recentes. Um modelo de uma peça de roupa clássica ou permanente custa até 50% menos do que um modelo da coleção 2021. Esse raciocínio é geral, porque os estoques mais antigos, não sofreram os aumentos dos custos de produção ou da desvalorização do Real, por isso têm preços menores. É preciso ficar atento e garimpar nas lojas online e físicas", orienta Gilberto.

Priorizar quem presentear também é uma opção!

Com a pandemia, o ideal é que as festas natalinas sejam reduzidas, apenas com os familiares mais íntimos e isso pode ser benéfico na hora de economizar. "Se houver um novo isolamento na sociedade, teremos mais demissões e prejuízos generalizados. É preciso economizar para não faltar dinheiro depois. Será o Natal do comedimento com os presentes, que só devem ser comprados para as pessoas muito próximas, até porque as confraternizações serão predominantemente virtuais, logo também vale mandar mensagem de Natal virtual, que é de graça", reforça o economista.

Além de economizar no presente, é preciso estar atento ao futuro incerto: "diante da crise é preciso ter muito cuidado com os gastos, montando-se um orçamento de guerra até meados do ano que vem. Não sabemos se vão vir novas restrições, por isso, deve-se economizar até que as notícias sobre as pesquisas sobre as vacinas, compra, distribuição e imunização sejam mais efetivas", finalizou Gilberto.



Opções de presentes até R$ 50

Lojas Online





Para os jovens e adultos, o No site das Americanas , tem opções para todos os gostos e idades. Para as crianças, o Jogo Brink+ Cai Cai Macaco - R$ 49,99; Pista de Corrida Looping com Carrinho Motor Go - brink+ R$ 49,99; Barbie Slime Fashion Surpresa - Fun Divirta-se R$ 24,99. Na área de maquiagem, o destaque vai para a Máscara para Cílios #MeuVolumão Boca Rosa - R$ 35,92. Por fim, os presentes mais neutros, como o Panettone doce leite lata 400g Delicce – R$ 29,99; Caneca de Natal 340ML - Casual Home – R$14,99 e Agenda Office Basics 2021 – R$ 9,99, além do tradicional Vale-Presente virtual - R$ 50.Para os jovens e adultos, o Submarino disponibiliza algumas ofertas interessantes: Caneca Game I Love You - R$ 49,90; Livro O poder do hábito - R$ 36,99; Cafeteira Francesa Pressão French Press Inox E Vidro 600ml - R$ 39,90 e Livro A Prática da Meditação Essencial: Técnicas Tibetanas para Descobrir a Natureza Real da Mente e Alcançar a Paz Interior - R$ 25,89.

No site do Shoptime , os presentes são ideais para aquelas pessoas que são fãs de decoração e coisas para casa: Saladeira e Petisqueira Acrílico - La Cuisine R$ 39,99; Dispenser de Cereais La Cuisine 1,5L Cinza - R$ 49,99 e Acessório para Massa - La Cuisine R$ 49,99.

Uma versão diferente e sustentável de é a escova de dentes Bio Veitsmile. Ela vem na versão bambu, com sete diferentes opções de cores das cerdas, e versões para adultos e crianças, ambas no valor de R$ 27,50. As vendas acontecem pelo site , que conta com uma linha completa de produtos para a saúde e higiene bucal. A marca também dissemina causas sociais, como a campanha “Buy one, give one” (compre uma, doe uma), a cada versão premium da Bio VeitSmile vendida outra escova de dentes é doada a uma criança atendida pelo projetos da Natal Azul e da ONG Aldeia Nissi.

Shoppings

Zona Norte

Nos shoppings da Zona Norte do Rio, algumas promoções estão rolando nos aplicativos. No App do Norte Shopping, tem opções na área de perfumaria com paleta de sombras da Lola Cosmetics de R$ 16,90 por R$ 10 e manteiga capilar Chá Latte por R$ 49,90. A Cervejaria NOI também está no aplicativo com as cervejas Sicilia (Witbier), Avena (Belgian Pale Ale) e Rossa (Irish Red Ale) por R$ 30 cada. Nas lojas físicas do shopping, a área de perfumaria também marca presença com três opções da loja Granado: Kit Bola de Natal Granado por R$ 45; Lata Quarteto Creme Mãos Granado custando R$ 49 e Minicolônia Roll-on Rosmarino 8ml Phebo por R$ 38. Além do Kit Máscara Extensão de Cílios + Hidraoil Labial da loja Quem Disse, Berenice? por R$ 49,90.



No aplicativo do Shopping Tijuca, a Planetoy disponibiliza algumas opções para as crianças: Boneco Luccas Neto de 18cm por R$ 49,99; LOL Acessórios 3 Surpresas Charm Fizz custando R$ 39,99 e Fisher-Price Empilhadores Giratórios por R$ 49,99. Na área de perfumaria do App também tem opções, como na L'Occitane Au Brésil: Presente Mimo Corporal Mandacaru por R$ 49, Duo Mãos Ninfa das Águas custando R$ 46 e Caixa de sabonetes Vivre, com 4 unidades, por R$ 39,00 e na Maybelline, Batom Color Sensational Creamy Mattes Fique Nude por R$ 34,90.



As opções também são variadas no Madureira Shopping, principalmente para as crianças. Na loja Chineláticos, estão em oferta o Chinelo Ipanema Marvel Baby por R$ 39,99 e a Sandália Mundo Bita Baby custando R$ 29,99. No Clube Melissa, o destaque vai para o pingente Melcharm Cósmica por R$ 39,90 e o Gadegt Cósmica custando R$ 14,90. Na Loja Le Postiche, a Mochila de Unicórnio juvenil média está por R$ 39,99 e a Lancheira Barbie infantil Sestini Rosa por R$29,99.

No Shopping Nova América as opções são para as todas idades. Na Aquamar, as ofertas são a Saia midi de viscose preta por R$49,99, o Colete de tricot preto custando R$39,99 e o Piercing de pressão nove aros por R$24,99. Na loja Bagaggio, o destaque vai para o Porta moedas abacaxi por R$ 17,45 e o Porta passaporte Mickey R$24,90. Por fim, para quem quiser presentear com doces, a Cacau Show oferece a Lata Matrioska por R$23,90 e o Mini tablete de ano novo 90g por R$22,90.

Para os frequentadores do Shopping Boulevard, as opções de presente também são interessantes. Na loja Di Santinni, o destaque vai para a Sandália feminina Grendha por R$29,99 e a Carteira masculina, saindo a R$ 39,99. Na Kopenhagen, as Trufas Língua de Gato 180g roubam a cena por R$ 40,71, além do Papai Noel ao leite 140g, custando R$ 42,90. Para os flamenguistas, a oferta da loja Nação Rubro Negra é para o Copo exclusivo do Nação por R$ 23,90. Na área de perfumaria, o Boticário oferece o Combo Malbec por R$ 49,90 , o Batom mate 4 poderes intense por R$ 25,90 e o Duo lápis multifuncional neon 1g custando R$ 24,90.

Zona Sul e Oeste

Para os moradores da Zona Sul, o Botafogo Praia Shopping destaca algumas opções até R$50. Na loja Lindt, os chocolates são a opção, com as Pralinas Boas Festas 80g por R$ 44,90 e o Urso Teddy ao leite 100g por R$ 34,90. Na Super Celular, o destaque é a Caixa de som Bluetooth WS-887 por R$ 49,90. Já na área de perfumaria, o Boticário oferta o hidratante Cuide-se bem Deleite por R$ 29,90; Malbec Club por R$ 49,90 e o Florata Flores Secretas por R$ 49,90. Na The Body Shop os cheirinhos também tomam conta com o Kit com 4 sabonetes cremosos nas fragrâncias Moringa, Morango, Sakura e Leite de Baoba por R$ 39,90; Kit com 4 sabonetes nas fragrâncias Lolita e Flores de Lolita por R$49,90 e o Saquinho de presente com Sabonete hidratante e creme de mãos nas fragrâncias Moringa, Lolita, Morango e Leite de Baoba por R$47,70.

Na Zona Oeste, as sugestões são o Papai Noel ao Leite 140g, da Kopenhagen por R$ 42,90; o Espelho de bolsa com led da Imaginarium, no Recreio Shopping, por R$29,90 e a Squeezer do Flamengo no Espaço Rubro Negro, por R$ 39,90



Baixada

Para os moradores da baixada, o Shopping Nova Iguaçu destaca algumas sugestões. Entre elas, o Chinelo de Dedo Rosa Brizza, na Arezzo por R$ 49,90. Na Camicado, a oferta é voltada para as festas, com a Taça de Cerveja Gourmet 400ml por R$ 24,90 e a Taça de Champagne Gastro 220ml Bohemia saindo a R$ 24,90. Para as crianças, a RiHappy destaca a Boneca Barbie Bailarina Rosa por R$ 49,90 e o Jogo Hamburgueria Maluca custando R$ 49,90. Já nas havaianas, chamam atenção a Havaianas Kids Slim Princess Ariel por R$ 37,99 e a Havaianas Luna Print saindo a R$ 42,99. Quem quiser inovar, pode visitar a Imaginarium e conhecer a Almofada Colecionável Harry Potter Snape por R$ 49,90 e o Porta Retrato Placa da Amizade por R$ 49,90. No Shopping Grande Rio, o destaque é a Camisa do Homem Aranha, da Piticas, por R$49,90.



*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes