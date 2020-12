Por O Dia

Publicado 15/12/2020 11:11 | Atualizado 15/12/2020 11:17

A educação foi um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. As projeções dizem que, até o fim de dezembro, o país chegará a 8 milhões de desempregados. Essa situação agrava ainda mais as condições do setor educacional, visto que as pessoas acabam adiando o início de cursos e trancam a faculdade porque a prioridade agora é cuidar das finanças.

Neste contexto, notáveis investimentos em tecnologia por parte das universidades para que o aprendizado remoto tenha a mesma qualidade que o presencial, são fundamentais. Aulas à distância serão implementadas em algumas instituições permanentemente e, as faculdades que investem em tecnologia há anos sairão na frente e poderão aplicar seu conhecimento para alunos de todo o país.

Com projeto e planejamento de expansão, através de crescimento orgânico e de aquisições em âmbito nacional, o grupo Ser Educacional, um dos maiores conglomerados de educação do país, e presente nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil, firmou parceria com a startup Edulabzz. O laboratório de inovação educacional ficará responsável por fornecer o LMS por trás da plataforma de cursos livres a distância, chamada GoKursos.

Atendendo uma nova experiência e caracterizando a tecnologia na educação, o grupo avaliou várias opções de LMS e bateu o martelo com a escolha pela Toolzz, software totalmente personalizável, criado pela startup Edulabzz.

"Oferecemos o suíte educacional mais inovador do mercado, com soluções digitais para professores, alunos e gestores educacionais. A Edulabzz é um laboratório de inovação com DNA de startup e vem aprimorando há 5 anos seus apps e plataformas em conjunto com os usuários e clientes. Por isso, nossa experiência de aprendizagem futurista se destaca tanto no mercado", comenta Lucas Moraes, CEO da Edulabzz.

Sobre o Toolzz

Existem vários módulos no pacote do Toolzz e cada um é dedicado para uma experiência. O Toolzz Play é criado para os alunos e funciona como um Learn Experience Platform (LXP), onde oferece uma prática de aprendizagem futurista, alinhada com as novas gerações. Os alunos podem assistir às aulas e aos conteúdos na "Netflix da universidade", visto que a plataforma tem um design parecido com a provedora de filmes e séries.

Para os professores, o módulo é o Toolzz Master, que permite aos superiores criarem seus próprios conteúdos, trilhas de aprendizagem, roteiros formativos, atividades, quizzes, provas, correção de atividades e personalizar suas aulas digitais através da sua ferramenta de autoria. É possível também gamificar o conteúdo no formato de pílulas de aprendizagem (microlearning).

Para os gestores, o suíte oferece um poderoso LMS, que permite controle total da plataforma, disponibilizando acesso as unidades, alunos, docentes, turmas, conteúdos, gestão de usuários e muito mais. Além disso, o Learn Analytics permite acompanhar relatórios, tanto dos alunos quanto dos professores, em tempo real.

Moraes reforça que o plano da Edulabzz é ser a "Microsoft da Educação" e que além de concorrer com ferramentas de LMS e EAD, a meta é competir com gigantes do mercado de tecnologia como Google e Apple, que também já possuem pacotes de soluções para educação online como o Toolzz. Grandes players já são clientes da Edulabzz além do grupo Ser Educacional: como o Sistema de Ensino J. Piaget; a Rhyzos Educação; a CPFL Energia; o Instituto Êxito de Empreendedorismo e outras 130 empresas fazem parte deste grupo de instituições que estão saindo na frente quando o assunto é inovar na educação. A plataforma Toolzz já acumula centenas de milhares de alunos conectados diariamente.

O Instituto Êxito de Empreendedorismo, por exemplo, utiliza a plataforma Toolzz para levar educação empreendedora aos jovens. "Graças à parceria e aos produtos de qualidade da Edulabzz, conseguimos disponibilizar nossa plataforma online com quase 400 cursos gratuitos, ministrados por grandes nomes do empreendedorismo nacional. Assim, estamos atingindo milhares de jovens em todo o Brasil e ajudando a mudar suas vidas", afirma o presidente da instituição, Janguiê Diniz.

Sobre Edulabzz

A Edulabzz é um laboratório de inovação educacional que desenvolveu um conjunto de apps e plataformas educacionais, chamada Toolzz. A plataforma reúne em um só lugar, todas as ferramentas que uma escola ou universidade precisa para evoluir para a Educação 4.0.

Sobre o Ser Educacional

O Ser Educacional é um dos maiores grupos educacionais privados do país, e forma anualmente milhares de alunos que ingressam no mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil.

Sobre a ABMES

A entidade que representa o ensino superior particular e atua junto ao governo e Congresso Nacional pelos interesses legítimos das instituições educacionais, mantendo seus associados sempre informados.