Por O Dia

Publicado 15/12/2020 12:17 | Atualizado 15/12/2020 12:40

Rio - Em função da pandemia e da alta taxa de desemprego, o consumidor passou a se endividar para manter despesas básicas como mantimentos e contas de luz, água e aluguel. É o que revela um estudo sobre o perfil do endividamento dos brasileiros neste ano, feito pela Serasa em parceria com a Blend New Reserch. O consumidor pode quitar dívidas com até 99% de desconto por meio do Feirão Limpa Nome, que foi prorrogado até o dia 21 deste mês. A pesquisa também indica que 64% dos beneficiários do auxílio emergencial usaram ou pretendem usar o valor para despesas domésticas. Apesar do período de quarentena no país, o que diminuiu e limitou as opções de gastos, o cartão de crédito ainda liderou o ranking de dívidas, um indicativo de que o recurso tem possivelmente sido utilizado para compras essenciais.Mesmo o desemprego tendo ficado estável como maior motivo de endividamento quando comparado ao ano anterior, a suspensão ou alteração do contrato de trabalho pode ter afetado a capacidade financeira da população.