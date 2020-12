Por O Dia

Após a queda do dólar em decorrência do início da vacinação contra o covid-19 nos EUA , uma enquete foi realizada nas redes sociais do jornal O Dia entre segunda, 14, e terça-feira, 15, para saber se o público acredita que a economia pode melhorar após a vacinação.Totalizando 541 votos, 75% do público mostrou acreditar na melhora a economia pós vacina. A pergunta foi realizada no Facebook