Zona Sul tem a gasolina mais cara do Rio de janeiro na primeira quinzena de dezembro Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 16:26

O preço médio da gasolina no Brasil teve aumento pelo sexto mês consecutivo. Já na Região Sudeste, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a tendência de alta vem acontecendo desde o mês de junho.

O Estado do Rio de Janeiro tem a média mais alta no preço do litro da gasolina (R$ 5,028). Por outro lado, a menor média está em São Paulo (R$ 4,362). Após alguns meses abaixo, a média da capital carioca voltou a ficar na casa dos R$ 5,00.

Publicidade

De acordo com levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, o valor cobrado pelo litro do combustível teve variação de até 11,11% em diferentes bairros da Capital durante o período, com preços girando entre R$ 4,714 a R$ 5,238.

O carioca que for abastecer o seu veículo vai encontrar a gasolina mais cara nos bairros da Lagoa (R$ 5,238), Flamengo (R$ 5,225) e Gávea (R$ 5,218), todos da Zona Sul. Já os preços mais baratos estão no Tanque, R$4,714, Zona Oeste; no Lins Vasconcelos (R$4,764), Zona Norte; e em Catumbi (R$ 4,774), na Zona Central.