Por Maria Clara Matturo*

Publicado 19/12/2020 18:36

Em tempos de crise, cinco a cada dez consumidores vão comprar itens de moda para presentear neste Natal. É o que mostrou os dados de um levantamento realizado pelo site Cuponomia, que reúne ofertas e cupons de desconto para compras online. Segundo a pesquisa, 55% dos consumidores devem comprar roupas, sapatos e acessórios, enquanto 42% vão optar por eletrodomésticos.

Para o diretor de marketing do Cuponomia, Ivan Zeredo, a escolha pelo segmento da moda é uma retrato da necessidade de economizar: “Por ser uma data em que a compra de presentes é maior, a categoria de moda pode ser uma saída para quem quer economizar, pois possui um ticket médio mais baixo em comparação com outras categorias, como TV e smartphone”, afirma.

A pesquisa reforçou também, que alguns hábitos de consumo incentivados pela pandemia devem continuar em alta. Dos mil entrevistados, 74% afirmaram que pretendem fazer suas compras pelo celular, 59% devem comprar pelo computador e 20% vão comprar em lojas físicas.

No cenário das lojas online, as expectativas estão altas. "O período realmente tem se mostrado mais agitado do que o esperado, o comércio online está aquecido. Com a segunda onda da covid-19 percebemos que uma parte dos clientes, que estão acostumados a fazer as compras em loja físicas, estão em contato com as vendedoras para escolherem os presentes pela loja online, buscando garantir a entrega a tempo do Natal", conta a coordenadora de e-commerce da Enjoy, Françoise Siqueira.

Para garantir o faturamento neste final de ano, a estratégia é agilidade: "O ano é bem diferente do que temos enfrentado, vemos um movimento das empresas de valorizarem a entrega garantida até o Natal. Esse ano os clientes perceberam ainda mais a necessidade de se atentar aos prazos de entrega, e nesse Natal o diferencial está sendo o prazo, quem oferece a entrega mais rápida tem um diferencial a mais. O momento é de agilidade e adaptação no faturamento", finaliza a coordenadora.