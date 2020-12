O desemprego no Brasil caiu de 14,6% no trimestre julho-setembro para 14,3% em agosto-outubro Reprodução internet

Por Letícia Moura

Publicado 29/12/2020 16:50 | Atualizado 29/12/2020 17:37

O DIA selecionou mais de 2 mil vagas de trabalho e estágio no Estado do Rio. O CIEE Rio (www.ciee.org.br), por exemplo, oferece 1.285 oportunidades de estágio - 671 para estudantes de Ensino Superior e 614 para alunos de Ensino Médio. Rio - Para quem quer iniciar 2021 com o pé direito e encontrar um novo emprego,selecionou mais de 2 mil vagas de trabalho e estágio no Estado do Rio. O CIEE Rio (www.ciee.org.br), por exemplo, oferece 1.285 oportunidades de estágio - 671 para estudantes de Ensino Superior e 614 para alunos de Ensino Médio. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta terça-feira que o desemprego no Brasil caiu de 14,6% no trimestre julho-setembro para 14,3% em agosto-outubro, após nove aumentos e três recordes históricos sucessivos provocados pela pandemia de coronavírus.





Quem estiver no perfil sugerido deve enviar e-mail para



Na próxima segunda-feira, dia 4 , a Comunidade Católica Gerando Vidas vai realizar três ações de empregos em Madureira, Centro e Ilha do Governador. Na terça-feira, as ações vão acontecer em Bangu, Méier e Nova Iguaçu. Na quarta-feira, dia 6, em São Cristóvão, Campo Grande e Duque de Caxias. Ao todo, serão ofertadas 438 vagas de trabalho.



Para participar das ações, é necessário realizar agendamento pelo Facebook (https:// www.facebook.com/sougerandovidas), onde também são publicadas as funções oferecidas. A Comunidade Gerando Vidas informou que, em cada ação de emprego, serão atendidos no máximo 50 candidatos, para obedecer às restrições impostas pela pandemia. A Prefeitura do Rio oferta 287 vagas, sendo 92 para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Há vagas exclusivas para PCDs e reabilitados com Ensino Médio incompleto, para o cargo de caixa, auxiliar de operações e vendedor. Para pessoas sem deficiência, há 70 oportunidades para auxiliar de loja e 50 para auxiliar de produção, com Ensino Médio completo, entre outras.Quem estiver no perfil sugerido deve enviar e-mail para [email protected] Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos devem encaminhar mensagem para [email protected] Na próxima segunda-feira, dia 4 , a Comunidade Católica Gerando Vidas vai realizar três ações de empregos em Madureira, Centro e Ilha do Governador. Na terça-feira, as ações vão acontecer em Bangu, Méier e Nova Iguaçu. Na quarta-feira, dia 6, em São Cristóvão, Campo Grande e Duque de Caxias. Ao todo, serão ofertadas 438 vagas de trabalho.Para participar das ações, é necessário realizar agendamento pelo Facebook (https:// www.facebook.com/sougerandovidas), onde também são publicadas as funções oferecidas. A Comunidade Gerando Vidas informou que, em cada ação de emprego, serão atendidos no máximo 50 candidatos, para obedecer às restrições impostas pela pandemia.

Publicidade





O Grupo Fleury, detentor das marcas Labs a+, LAFE e Clínica Felippe Mattoso, está com 30 vagas abertas para o cargo de Técnico Assistente de Coleta. Para candidatar-se, basta acessar o link: https://vagas.taqe.com.br/fleury/tecnico-assistente-de-coleta-v1



A Americanas seleciona profissionais para o Programa de Supervisor do Varejo no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para atuação na capital e em cidades como Duque de Caxias, Niterói, Mesquita, Belford Roxo, Paraty, Rio das Ostras e Teresópolis. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação.



A empresa informou que o processo seletivo acontece 100% online e é composto por triagem curricular, provas de Matemática e Português, além de entrevistas com gestores e o time de Gente. As inscrições devem ser feitas pelo site

A empresa OLX possui cerca de 30 vagas abertas para o escritório do Rio de Janeiro. As oportunidades podem ser conferidas pelo link (olxbrasil.recruiterbox.com/).O Grupo Fleury, detentor das marcas Labs a+, LAFE e Clínica Felippe Mattoso, está com 30 vagas abertas para o cargo de Técnico Assistente de Coleta. Para candidatar-se, basta acessar o link: https://vagas.taqe.com.br/fleury/tecnico-assistente-de-coleta-v1A Americanas seleciona profissionais para o Programa de Supervisor do Varejo no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para atuação na capital e em cidades como Duque de Caxias, Niterói, Mesquita, Belford Roxo, Paraty, Rio das Ostras e Teresópolis. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação.A empresa informou que o processo seletivo acontece 100% online e é composto por triagem curricular, provas de Matemática e Português, além de entrevistas com gestores e o time de Gente. As inscrições devem ser feitas pelo site https://supervisordovarejolasa.gupy.io

Concurso público Cremerj

Publicidade