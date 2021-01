Para quem não pode investir em um curso preparatório, a internet é uma ótima aliada nos estudos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Maria Clara Matturo*

Publicado 05/01/2021 17:36 | Atualizado 05/01/2021 18:30

Rio - Com a chegada de 2021, as expectativas se renovaram para a retomada da economia e, por consequência, o retorno dos concursos públicos. Alguns certames listados pelo O DIA já receberam autorização do Ministério da Economia, enquanto outros ainda estão contando com a previsão de acontecer. Apesar de os economistas esperarem que o cenário econômico volte a melhorar com o início da vacinação contra a covid-19, a situação dos concursos ainda é incerta, porque depende de fatores políticos, econômicos e sanitários, como explica o especialista em gestão pública e empresarial Antonio Batist:

"Estamos torcendo pela retomada dos concursos, mas não há como dizermos se será o ano dos concursos ou não. Para 2021 ser o ano dos concursos, precisaríamos de um controle da pandemia do coronavírus, mas nas últimas semanas temos vistos uma possível aceleração dos números. Além da pandemia, se não tiver uma saúde fiscal e orçamentária é muito difícil fazer concursos. O orçamento das prefeituras, estados e do governo federal não vai voltar da noite para o dia."

O especialista reforçou, ainda, que a pandemia pode fazer com que o Brasil repense a forma de realização dos certames. "Talvez esse episódio da pandemia sinalize para o Brasil a necessidade de rever como se realiza o concurso, será que só pode ser realizado com a aglomeração de milhares de pessoas em uma escola preenchendo um papel? Então realmente talvez seja uma oportunidade de reavaliarmos os modelos que temos", afirma Antônio.

Como começar a se preparar

Apesar da incerteza do cenário dos concursos públicos nos próximos meses, a pandemia pode ser um bom período para começar a se preparar para ser um concurseiro. Escolher uma área de interesse é um bom primeiro passo. "Saem certames de diversas prefeituras ao mesmo tempo, com cargos diversos em áreas diversas, então fica difícil estudar para muitos concursos que são completamente diferentes, escolher uma área pode facilitar, por conta do núcleo de disciplinas que normalmente é parecido", orienta o especialista.

Também é importante preparar uma base de conteúdo mais geral que pode ajudar em diversos concursos diferentes, como reforça Batist: "Conteúdos como noções de direito administrativo e constitucional, língua portuguesa e informática estão presente na maioria dos certames. Outra dica é acessar os editais de concursos anteriores, principalmente daqueles que te interessam, assim o candidato pode ter uma ideia melhor de como funcionam os concursos, as etapas, os assuntos abordados na prova e o estilo".



Por fim, o especialista em gestão pública e empresarial Antonio Batist afirma que observar a banca de cada concurso pode ser essencial para conseguir uma aprovação. "Se você tem um concurso em mente, você pode observar a banca que organizou os últimos concursos, perceber o estilo da prova, das perguntas, algumas bancas são muito diferentes entre si e o estilo de banca influencia muito no resultado. Não deixe para estudar só quando os editais saírem, pegue provas anteriores e tente resolver, tente estudar conteúdos que você sente mais dificuldade. Para quem pode fazer um cursinho é ótimo, mas na internet também tem muitas opções de materiais gratuitos", conclui.

