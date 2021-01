A expectativa é que o edital da Polícia Federal, para preencher 1.500 vagas, seja divulgado ainda este mês Arquivo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 14:45 | Atualizado 04/01/2021 14:57

Rio - Para quem estiver em busca de uma oportunidade de emprego, os concursos públicos podem ser uma opção interessante. Após a crise de 2020, ocasionada pela pandemia do coronavírus, as expectativas para os editais deste ano estão lá em cima. Confira os certames previstos para 2021:



Rio de Janeiro



Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj)



No Rio, o Conselho de Medicina está com um edital já publicado. Estão previstas 31 vagas, sendo cinco imediatas e 26 para cadastro reserva. O concurso é para o nível médio e contempla as áreas de assistente jurídico e técnico em contabilidade, com remuneração de R$ 2.889. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de janeiro pelo site https://idib.org.br/. A taxa de inscrição é de R$72.



Fundação Estatal de Saúde de Niterói



Cerca de 783 vagas com remuneração de até R$13.800 estão previstas para a Fundação Estatal de Saúde de Niterói. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior e contemplam diversas áreas, como: auxiliar de saúde bucal, agente comunitário, cirurgião dentista, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, sanitarista, terapeuta ocupacional e assistente administrativo, analista administrativo e contador. As inscrições poderão ser feitas até o dia 13 de janeiro pelo site http://www.coseac.uff.br/concursos/fesaude/2020/.



Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto



Na região serrana do Rio, a Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto está com concurso aberto para os níveis fundamental, médio e superior, com salários de até R$10.467,44. As vagas são para lixeiro, trabalhador braçal, cozinheiro, merendeira, servente, operador de máquinas leves, operador de máquinas de terraplanagem, motorista, encarregado de obras, atendente de saúde, inspetor de disciplina, cuidador escolar, auxiliar de consultório dentário, auxiliar administrativo, cadastrador, técnico de informática, agente de trânsito, fiscal, técnico de enfermagem, técnico em raios-X, técnico de imobilização, enfermeiro, engenheiro, médico, assistente social e professor. As inscrições poderão ser feitas até o dia 5 de janeiro, pelo site https://www.incpconcursos.org.br/.



Polícia Civil do Rio



Apesar de ainda não ter o edital publicado, a Polícia Civil do Rio também deve realizar um concurso este ano. A previsão é de que sejam abertas 864 vagas para diversas funções, como: perito legista, inspetor de polícia, técnico policial de necropsia, auxiliar policial de necropsia, delegado, perito criminal e investigador policial. As remunerações variam entre R$ 4.506,27 e R$ 18.157,73.



Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro - serviço militar temporário voluntário



O Corpo de Bombeiros do Rio também está aguardando a publicação de um novo edital, estão previstos 3 mil postos de bombeiro temporário. Entre as vagas, estão:guarda-vidas, auxiliar de enfermagem, motorista (combatente com CNH de categoria B), combatente, socorrista, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social e enfermeiro. Para soldados, é necessário ter no mínimo 25 anos, ensino médio completo e curso técnico, no caso da área de enfermagem. Já para oficiais, é exigido nível superior completo e idade máxima de 35 anos.



Brasil

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

A nível nacional, o concurso do IBGE é um dos mais esperados do ano, com mais de 200 mil vagas temporárias para todos os estados. A publicação do edital está prevista para março e terá oportunidades para os níveis fundamental e médio, com vagas de recenseador, agente censitário municipal e agente censitário supervisor e as remunerações podem chegar a R$2100.

Polícia Federal



O concurso, com 1.500 vagas para ambos os sexos, já está autorizado para a Polícia Federal. As vagas são para delegado, escrivão, papiloscopista e agente, apesar do prazo de publicação do edital ser de até seis meses, a previsão é que saia ainda em janeiro.

Controladoria Geral da União



A CGU também está em busca de novos servidores. Para abrir o concurso, a Controladoria ainda precisa da autorização do Ministério da Economia. A expectativa é que abram vagas para cargos de técnico, auditor federal de finanças e controle e até uma seleção para o Colégio Pedro II. Logo, vale a pena ficar de olho.



Polícia Rodoviária Federal



A PRF também já está com o concurso autorizado. Nos próximos seis meses, será divulgado o edital do certame que vai contratar até 2 mil novos oficiais, entre homens e mulheres.

Outros concursos previstos

É importante que os concurseiros estejam atentos a outras publicações esperadas, como as seleções para as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Também são esperados para 2021, editais para o Ministério Público da União (MPU), Ministério das Relações Exteriores, Defensoria Pública da União (DPU), Tribunal de Contas da União (TCU), Senado, Ibama, ICMBio, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Receita Federal, Instituto Nacional de Câncer (Inca), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Tesouro Nacional.