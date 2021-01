Por O Dia

Publicado 10/01/2021 17:49 | Atualizado 10/01/2021 18:53

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro inaugurou, na tarde deste domingo (10), em Nova Friburgo, a primeira Casa do Trabalhador da Região Serrana. A iniciativa, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, vai oferecer cursos de qualificação para a população por meio de parcerias com instituições locais. A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, no local onde ficava a antiga rodoviária, no Centro."Esta é uma das ações do Governo para estimular a geração de emprego e renda. Temos dialogado com os empreendedores para entender o tipo de profissional que precisam e qualificamos a população para as oportunidades. Não existe melhor projeto social do que trabalho. É o que dá dignidade para as pessoas", afirmou Castro.Entre os benefícios oferecidos com a implantação da Casa do Trabalhador, destaca-se o desenvolvimento de ações que visam a inserção no mercado de trabalho, buscando equilibrar a qualificação profissional regional e a demanda local. O programa também prevê parcerias e acordos com diferentes instituições para oferta de palestras e oficinas para capacitar a população.Atualmente, existem quatro unidades em funcionamento no Estado, nas cidades do Rio - que conta com polos em três bairros (Manguinhos, Guadalupe e Ilha do Governador) e Itatiaia. Nesta terça (12), encerrando as agendas de transferência do Governo do Estado para a Região Serrana, o governador Cláudio Castro inaugura mais uma Casa do Trabalhador, em Petrópolis.A Casa do Trabalhador de Nova Friburgo funcionará de segunda a sexta-feira, das 8:30h às 16h, na Av. Alberto Braune, nº 223 – Antiga Rodoviária, no Centro de Nova Friburgo.Nesta segunda-feira (11), data que marca os dez anos da tragédia, Castro se encontra com familiares que sofreram com os danos causados pelas chuvas, visita bairros que ficaram marcados pelo episódio, lança pedra fundamental em homenagem às vítimas, se encontra com prefeitos da região, entre outros compromissos. Confira a agenda completa e todas as informações atualizadas em tempo real acessando http://bit.ly/GovRJnaSerra