Governador inaugura programa Limpa Rio Rogerio Santana / Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 18:44 | Atualizado 10/01/2021 19:00

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro participou do início do programa Limpa Rio, no Córrego Dantas, em Nova Friburgo, neste domingo. O Governo do Estado do Rio vai investir cerca de R$ 220 milhões na recuperação ambiental do município, com serviços de urbanização de margens de rios, desassoreamento e canalização.

Preventivo e emergencial, o Limpa Rio é realizado de forma permanente para minimizar riscos que possam ocorrer em situações de fortes chuvas. A previsão é retirar cerca de 34 mil metros cúbicos de sedimentos do Córrego Dantas para destinação ambiental adequada. Serão aplicados recursos no valor de R$ 500 mil.



Publicidade

"A limpeza dos rios é essencial para evitar alagamentos e enchentes. O Limpa Rio é um programa que faz parte do Plano de Contingência para as Chuvas de Verão. Não é apenas uma questão ambiental, é saúde pública. Também é importante a parceria com as prefeituras para conscientizar a população a não poluir os rios do estado", ressaltou o governador em exercício.



As próximas ações previstas para o município contemplam a substituição de sete travessias ao longo do Rio Bengalas e de quatro travessias sobre o Córrego Dantas. Além disso, será dada continuidade aos trabalhos de recuperação ambiental com desassoreamento, canalização e contenção de terrenos inclinados na beira de rios, os taludes. A Secretaria do Ambiente também vai atuar na urbanização da margem do Córrego Dantas com a recuperação de via existente e implantação de ciclovia e de um parque fluvial.



Publicidade

"Ações como a do Limpa Rio são fundamentais para o trabalho de prevenção e de mitigação do impacto das grandes chuvas. Estamos atuando em todo o estado através do programa. Além disso, temos previstas outras ações ambientais importantes na Serra", explicou o secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pamplona.