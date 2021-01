Especialistas apontam que empreendedores precisam planejar e conhecer o mercado Reprodução/Pexels

Por Letícia Moura

Publicado 15/01/2021 18:15 | Atualizado 15/01/2021 18:22

Rio - Apesar da crise provocada pela pandemia da covid-19, o momento pode ser propício para sair da zona de conforto, empreender e emplacar em um novo segmento. Tirar as ideias do papel e começar um empreendimento pode parecer complexo, por isso O DIA conversou com especialistas que deram dicas para futuros empreendedores. Confira ainda sugestões de negócios que estão entre as tendências deste ano.

O Sebrae/PR selecionou as ideias de negócios mais populares para ajudar quem quer empreender, mas ainda não sabe por onde começar. Entre as atividades escolhidas estão: distribuidora de bebidas, pet shop, escritório de consultoria, frete e transporte de pequenas cargas, loja de produtos naturais, centro de estética, loja de cosméticos e perfumaria, hamburgueria, produção de alimentos congelados, padaria e fornecedor de refeições em marmita. No portal da instituição , também foram disponibilizadas dicas de empreendedorismo.

O coordenador estadual de comércio e mercado do Sebrae/PR, Lucas Hahn, afirma que, após um ano difícil, há uma perspectiva otimista para o crescimento no consumo, especialmente com o início da vacinação nas próximas semanas. De acordo com ele, isso pode representar um cenário de oportunidades para os empreendedores.

“Esse poderá ser um ano muito satisfatório, mas o planejamento, a partir de pontos essenciais como o investimento inicial, a estrutura, equipamentos e demais aspectos, é fundamental para que os novos negócios não morram na praia. É essencial para qualquer negócio que o empreendedor conheça as projeções do mercado, tenha muito claro como será sua inserção no mundo digital e como será feito o relacionamento com os clientes”, explica.

Relacionamento com o cliente

Observe ao seu redor e crie um produto ou um serviço novo, mas tenha um propósito em mente. Foi o que recomendou o presidente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, André Chaves. Ele comenta sobre a importância do relacionamento com o cliente e o feedback como aliado primordial ao negócio. "Lide com as hipóteses, se você acha que o mercado vai gostar, converse com clientes e pessoas. São eles que validam, que dizem se vai funcionar ou não. Entenda que o erro faz parte do jogo, você vai errar, mas ele precisa ser transformado em aprendizado. Tenha foco no seu objetivo e onde quer chegar", pontua.

Para o professor de Finanças e Coordenador do Curso de Administração do IBMEC Rio, Samuel Barros as áreas de relacionamento, tecnologia e bem estar devem estar em alta em 2021. Ainda não sabe por onde começar? O especialista reforça que o empreendedor deve conhecer o mercado que pretende iniciar um negócio.

"Empreender em algo que você não conhece é quase garantia absoluta do insucesso. Conheça muito bem o mercado, os concorrentes, os clientes e entenda como funciona a dinâmica de compra, venda, prazos e ciclos", ensina o professor, acrescentando que sem compreender a dinâmica, não será possível fazer um planejamento e criar estratégias financeiras.

Especialista em Liderança e Gestão de Altos Executivos, Rosa Bernhoef recomenda que o empreendedor, ao criar um negócio, "pense nele grande, ambicioso, gerando os melhores resultados. E, por outro lado, que você desenhe o primeiro passo pequeno, realista, objetivo e prático. Aos poucos, o seu negócio poderá crescer na direção que você deu a ele", orienta, concluindo a importância de traçar um plano para o empreendimento.

"Olhe para o risco desse empreendimento e pense nos seguintes pontos: fazer um levantamento do capital de giro, o potencial de mercado e da concorrência. Pesquise seu mercado e os possíveis clientes. Defina seus recursos à sua disposição para assumir riscos. Finalmente, elabore um plano realista e objetivo", pondera Bernhoef.