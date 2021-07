Edifício-Sede do Banco Central em Brasília - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 14/07/2021 12:42

Brasília - Programado para iniciar nesta quinta-feira, 15, a segunda fase do Open Banking foi adiada pelo Banco Central (BC) para o dia 13 de agosto. O anúncio foi feito nesta quarta-feria após um pedido formal da estrutura de governança do sistema, dado que as instituições participantes estão finalizando os testes para a obtenção de certificações para homologação e registro de suas Interfaces de Programação de Aplicações (APIs).

A segunda fase do Open Banking envolve o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de clientes, mediante seu prévio consentimento.

Em nota, o BC afirmou que o Open Banking é uma medida de longo prazo e prioritária na agenda, que visa definir as condições para o sistema financeiro do futuro, mediante a criação de novos canais de comunicação e de acesso a serviços financeiros, de forma a garantir uma jornada digital para o consumidor que seja segura, ágil, efetiva e conveniente.

Dessa forma, o Banco Central reforça o seu compromisso para que o Open Banking alcance os seus objetivos, no caso de maior concorrência, eficiência do sistema financeiro e inclusão financeira da população, permanecendo vigilante no processo de implementação, não economizando esforços para isso.

O que é o Open Banking?

É um sistema que permite às pessoas compartilharem seus dados financeiros entre diferentes instituições autorizadas pelo BC e a movimentação de suas contas bancárias, a partir de diferentes plataformas, e não apenas pelo aplicativo ou site do seu próprio banco. O sistema tem o objetivo de empoderar o cliente e dar o direito de decidir com quem compartilhar seus próprios dados.

Na prática, o novo sistema deve dar mais autonomia para os usuários decidirem sua vida financeira.