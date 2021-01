Governo do Rio anuncia em live concurso para Educação Reprodução

Publicado 14/01/2021 20:23 | Atualizado 14/01/2021 20:51

Rio - O governador em exercício Cláudio Castro (PSC) anunciou, nesta quinta-feira, a abertura de um concurso para a Educação com 500 vagas para início imediato de professores e 3.500 de banco de reserva. "Estamos abrindo agora, em março, o concurso público para o Magistério, cargo de Professor 1, com carga horária de 16 horas semanais", afirmou Castro, durante uma live com a participação do secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt.

"Você que vem se preparando para o concurso do Magistério, essa é a grande oportunidade. 500 chamados imediatamente. Em marco deve ser lançado o edital. Já para completar as vagas do segundo semestre, que é aquele banco que conforme o professor vão se aposentando ou pedindo exoneração, que acontece, que a gente imediatamente possa repor", completou Castro.

Segundo Bittencourt, as vagas serão importantes do ponto de vista da rede estadual porque são déficits pontuais que existem em determinados municípios e determinadas disciplinas.

REAJUSTE NO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Outra novidade anunciada, é o reajuste do auxílio a alimentação, que terá reajuste na casa de 40% para os professores e servidores da Educação.

"Depois, na página da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), poderá ver exatamente pela sua carga horaria 16h, 22h, 25h, 30h e 40h. O maior, 40h, passa para R$ 598,80, um aumento efetivo e justo. Sabemos que há um déficit salarial e a maneira de ajustar isso, mesmo sendo muito pouco. Só esse impacto aqui é de R$ 100 milhões por ano", afirmou Castro.

O titular da Seeduc explicou que esse auxílio não tem atualização pelos índices inflacionários desde 2011. "O valor dele é R$ 160 independente da carga horaria do professor. Seja de 16h, 40h, o valor é o mesmo. O que tinha uma distorção porque o professor de 40h trabalha cinco dias na semana precisa de cinco auxílios", disse Bittencourt.