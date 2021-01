Em nota, o Banco Central alertou para o perigo da exposição de chaves Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Rio - Em mais uma das nuances de criatividade do povo brasileiro, até o Pix ganhou um novo significado. O novo meio de pagamento do Banco Central, que foi criado para agilizar as transações, está conhecido pelos internautas como "Pixsexual". Agora, além de usar a ferramenta para fazer pagamentos, os usuários estão usando o campo de identificação do Pix para flertar e enviar mensagens aos seus pretendentes. Apesar de parecer divertido, o BC reforçou que “o Pix é um meio de pagamento, não uma rede social” e lembrou que a brincadeira pode acabar gerando problemas.

Os flertes viabilizados pelo Pix funcionam todos da mesma forma: os usuários fazem uma transferência com um valor simbólico e, ao invés de usar o campo de identificação do pagamento para sua função original, eles mandam uma mensagem de paquera para a pessoa na qual estão interessados. Essa prática viralizou quando um internauta compartilhou a experiência do primo, que recebeu diversos Pix de um centavo, com mensagens da ex-namorada, depois de ter a bloqueado em outros aplicativos.

"Meu primo terminou com a namorada porque ela traiu ele, ai ele bloqueou em tudo. Pra conseguir falar com ele, ela começou a mandar vários PIX de 1 centavo com mensagens pedindo desculpa kkkkkkk agora ele quer saber como que bloqueia no pix, alguém sabe?", escreveu o menino em uma rede social.

A repercussão do caso foi tanta, que o Banco Central se manifestou e disse que "não há previsão legal para bloqueio de usuários específicos dentro do sistema. Contudo, para quem não quer ser incomodado com mensagens, indica que o usuário pode configurar o aplicativo do banco onde mantém a conta para não receber notificações de pagamentos".

meu primo terminou com a namorada pq ela traiu ele aí ele bloqueou EM TUDO. Aí pra conseguir falar com ele ela começou a mandar vários PIX de 1 centavo com mensagens pedindo desculpa kkkkkkk agora ele quer saber como que bloqueia no pix alguém sabe? — QUERO VACINA (@imattdragons) January 3, 2021

E não demorou muito para o "manda um pix" virar motivo de diversão para os internautas, que estão compartilhando suas chaves na expectativa de entrar na nova onda. "Não sou homo, hétero nem bi. Sou Pixsexual. Atração fatal por quem faz transferências de pix pra minha chave", publicou um internauta.

Outra usuária também brincou com a nova prática: "Não me mande flores, me mande um Pix. É assim que se paquera agora?".

Não sou homo, hetero nem bi. Sou Pixsexual



Atração fatal por quem faz transferências de pix pra minha chave — Motivanacorrida (@motivanacorrida) January 22, 2021

"Não me mande flores, me mande um PIX"

É assim que se paquera agora? Kakakakakaka

Kkkkk #pix #pixtinder pic.twitter.com/T9ddmzAZZu — Lilly Araújo (@lillydearaujo) January 19, 2021

Aqueles que estiverem aderindo ao "Pixsexual" devem tomar cuidado com a exposição de dados. Segundo o Banco Central, "a exposição das chaves vem com riscos, principalmente quando a chave cadastrada é o CPF ou número de telefone". Para maior segurança, os usuários devem dar preferência ao uso das chaves aleatórias, que segundo a entidade, tem o resguardo garantido.



