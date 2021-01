Onyx Lorenzoni Marcos Corrêa / PR / Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:02

Rio - O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse nesta quarta-feira, em entrevista ao programa do Datena na Rádio Bandeirantes, que a reestruturação do Bolsa Família já está em sua fase final, e adiantou que famílias com crianças de até 5 anos terão uma ajuda adicional do governo.

"É um recurso que nós criamos um novo valor para que as crianças pequenas possam ter uma condição nutricional, porque isso impacta no desempenho da vida dela", afirmou Onyx.

O ministro, contudo, não deu detalhes das mudanças, e também preferiu não comentar uma possível volta do auxílio emergencial. Ele afirmou que precisa aguardar a aprovação do orçamento pelo Congresso. "Não temos mais dinheiro, esse é o grande problema. Nós fomos no limite", disse.

Onyx adiantou ainda que o governo deve lançar também um programa de microcrédito para pessoas que eram contempladas pelo auxílio emergencial mas não estão incluídas no Bolsa Família. O programa teria um período de carência de quatro meses e 20 meses de prazo para pagar.