Quer empreender mas não sabe por onde começar? Inicie pela capacitação

Por Letícia Moura

Publicado 08/02/2021 10:00

Rio - Em meio ao desemprego e à crise provocada pela pandemia de covid-19, o empreendedorismo pode ser a saída tanto para quem quer garantir uma renda, como para quem deseja fazer uma grana extra. Antes de montar um negócio, conheça e pesquise sobre o mercado que pretende "conquistar". É fundamental, portanto, estar antenado às tendências e buscar capacitação. Por isso, O DIA selecionou cursos gratuitos voltados ao empreendedorismo. Confira também projetos que promovem qualificação profissional.

A Fundação Casas Bahia apoia três iniciativas no Rio, sendo as duas primeiras em parcerias com a Junior Achievement RJ. Uma é a Trilha Empreendedora, com o apoio da Fundação desde 2020, prevê a aplicação de uma sequência de programas de empreendedorismo, preparação para o mercado de trabalho e educação financeira dentro do currículo do ensino médio de 80 escolas públicas do Rio de Janeiro, em benefício de mais de 10 mil alunos e de mais de 100 professores.

Os alunos devem estar vinculados às escolas selecionadas pelos apoiadores da iniciativa. É possível que uma pessoa física participe como voluntário independente nas respectivas mentorias oferecidas aos alunos, não há necessidade de ter vínculo com alguma das empresas financiadoras. Para mais informações, acesse: www.jarj.org.br.

O segundo é o programa Mulheres Empreendedoras, uma iniciativa que terá início no próximo mês e busca desenvolver o espírito empreendedor em mulheres em situação de vulnerabilidade social. O projeto estimula a criação de sua própria empresa, utilizando o microcrédito como uma ferramenta de suporte financeiro de investimento. Serão duas turmas neste ano com 60 alunas no primeiro semestre e mais 60 no segundo.

A Fundação informou que, a princípio, a prioridade de inscrição será para mulheres empreendedoras que tenham vínculo com os alunos da Trilha Empreendedora. No entanto, é possível conferir no site da Junior Achievement RJ ( https://www.jarj.org.br/ ) diversos outros programas que aceitam inscrições avulsas do público geral.

O terceiro projeto é o de qualificação profissional Gerando Falcões. Com desenvolvimento de cursos de qualificação profissional com base na formação sócio emocional e em trilha técnica destinado a jovens que se interessem a atuar na área de varejo. Natália Menezes, Gerente de Investimento Social na Via Varejo SA, grupo que administra a entidade, estima que cerca de 300 jovens serão beneficiados.

De acordo a Fundação, para participar desta ação, o jovem precisa ter entre 15 e 21 anos e estar em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, territorialmente residentes em periferias e favelas brasileiras. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://gerandofalcoes.com/coronanopareda

Dicas para empreender

Natália Menezes, Gerente de Investimento Social na Via Varejo SA, grupo que administra a Fundação Casas Bahia, pontua dicas para quem quer empreender: "Primeiro, tenha coragem para dar o primeiro passo. Hoje, assim como a Fundação, tem outras instituições que disponibilizam conteúdos que ajudam na capacitação inicial ou no entendimento de quais são as habilidades e pontos específicos do empreendedor", explica.

"Procure uma área que tenha afinidade e relacionada à sua vocação. Outro ponto importante é formar uma rede para conversar e aprender com outros empreendedores, que já superaram desafios, por exemplo. É válido manter uma conexão para trocar experiências", ensina Menezes.

Segmento de alimentação

Estão abertas as inscrições para a série de treinamentos do Sebrae Rio, em parceria inédita com a Coca-Cola Brasil, por meio do Programa Crescendo Juntos Microempreendedor. Os treinamentos visam qualificar os microempreendedores individuais (MEIs), pequenos negócios e potenciais empresários do segmento de alimentação fora de casa para que possam estar melhor preparados para o pós-pandemia.

Os treinamentos, trilhas e conteúdos são gratuitos, têm vagas limitadas e são oferecidos via WhatsApp. As primeiras turmas acontecerão nos dias 24 e 26 deste mês, sobre os temas 'Marketing digital" e "Formalização do MEI", respectivamente. As inscrições podem ser realizadas pela internet em https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/

As capacitações irão até maio e a expectativa é atender a cerca de mil negócios gratuitamente, além dos treinamentos serão oferecidas 100 consultorias individuais sobre marketing digital para os participantes do programa. "O projeto é prioritariamente destinado ao MEI e potenciais empresários, mas também poderão ser atendidos donos de microempresas e de empresas de pequeno porte que atuam no segmento em todo estado", ressalta Louise Nogueira, analista do Sebrae Rio.