Publicado 16/01/2021 10:43 | Atualizado 16/01/2021 10:45

Flay usou as redes sociais na madrugada deste sábado para fazer um desabafo. A ex-BBB comentou que se surpreendeu com a quantidade de mensagens enviadas por mulheres para o namorado Pedro Maia.

Segundo a cantora, as meninas se insinuam para Pedro, mesmo sabendo que ele namora com Flay. "Tô chocada com o direct de Pedro, pensei que as muiezada respeitasse, mas manda todas as putari** do mundo pra ele, convida ele pra sair sem eu saber, safadeza grande viu", escreveu ela no Twitter.

Tô chocada com o direct de Pedro, pensei que as muiezada respeitasse, mas manda todas as putarias do mundo pra ele, convida ele pra sair sem eu saber, safadeza grande viu, era só isso mesmo no noite — FLAY | Ouça #DoisVagabundos (@flaayoficial) January 16, 2021

Flay e Pedro assumiram o romance no início do mês. Segundo a cantora, o casal está namorando há pouco mais de três meses e já está morando junto.