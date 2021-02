Segurados podem pegar o documento pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS Divulgação

Por MARTHA IMENES

Publicado 19/02/2021 19:43 | Atualizado 19/02/2021 22:25

O informe de rendimentos ano-base 2020 para aposentados e pensionistas já está disponível no site Meu INSS. O documento é imprescindível para preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2021. No link https://meu.inss.gov.br é possível acessar o documento. Mas para consultar e imprimir o informe, o segurado precisa ter login e senha para acessar o portal. Caso ainda não tenha, clique em "Cadastrar senha" no site e siga o passo a passo informado na página.



Ao entrar no Meu INSS selecione o serviço "Extrato de Imposto de Renda" na tela principal. Em seguida selecione o ano (2020) e clique na janela com os dados do benefício. Uma outra tela vai abrir com o extrato de rendimentos. Clique em "Baixar PDF" para salvar o documento no computador ou no celular, pois a consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS.



O informe de rendimentos traz os valores recebidos pelo contribuinte no ano, como por exemplo, quanto pagou de imposto na fonte e quanto contribuiu ao INSS. Nele também estão especificados os gastos com plano de saúde coletivo.



É importante destacar que o prazo para que empresas e bancos disponibilizarem o informe de rendimentos acaba no dia 26 de fevereiro. Dois dias antes (24) a Receita Federal vai divulgar a data da declaração do IR deste ano, ano-base 2020.



Para lembrar: aposentados e pensionistas do INSS têm uma parcela de seus rendimentos da aposentadoria que são isentos a partir do momento em que completam 65 anos. Este limite mensal de isenção é de R$ 1.903,98, o anual é de R$ 24.751,74. Mas se este valor for ultrapassado, haverá tributação sobre o valor restante.