A Caixa reforçou, ainda, que a atualização não é pré-requisito para o recebimento de benefícios como o auxílio emergencial, mas sim um procedimento para oferecer mais segurança Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 13:10 | Atualizado 22/03/2021 13:15

Nesta segunda-feira, usuários do aplicativo Caixa Tem relataram dificuldades para atualizar os dados cadastrais. De acordo com o calendário de atualização divulgado pela Caixa Econômica, a partir de hoje os nascidos em maio devem fazer o procedimento. "Tô levando uma coça nesse caixa tem, toda hora dá erro", relatou uma internauta. Segundo o banco, o aplicativo está funcionando normalmente e mais de 2,6 milhões de brasileiros já concluíram a atualização com sucesso. A Caixa reforçou, ainda, que a atualização não é pré-requisito para o recebimento de benefícios como o auxílio emergencial, mas sim um procedimento para oferecer mais segurança.

Nas redes sociais, o relato não é único. "Hoje é dia dos nascidos em maio sofrerem com o aplicativo do Caixa Tem para realizar a atualização do cadastro que só dá tela em branco", reclamou uma usuária. Em resposta, recebeu um comentário de outra internauta com o mesmo problema: "Desde quinta-feira eu tento, sou do mês de março e nem a tela aparece mais".

Publicidade

Outra internauta usou o twitter para fazer uma reclamação parecida. "Alguém conseguiu atualizar o cadastro no CaixaTem? Aqui não sai da tela branca. Sempre tem uma dificuldade. Parece que é intencional", escreveu. "Mais alguém não conseguiu ainda atualizar o cadastro no caixa tem?", questionou outra usuária.

Diversos usuários relataram o problema de "tela branca" ao tentar fazer o procedimento de atualização Reprodução

Publicidade

Procurada, a Caixa afirmou, em nota, que o aplicativo está funcionando normalmente. "Para que a atualização seja finalizada com sucesso, solicitamos que o usuário se certifique de inserir os dados corretos e, em caso de erro, execute o comando “limpar cache” nas configurações do seu celular, por meio da opção aplicativos, depois selecionando o app Caixa Tem", orientou o banco.

"Quando o cliente conclui com sucesso o seu pedido de atualização cadastral no Caixa Tem, com o upload dos documentos solicitados, é apresentada a mensagem “Tudo certo! Seu cadastro foi atualizado. Fique atento para mais novidades no seu CAIXA Tem”. Dessa forma, é necessário aguardar o processo de análise para a aprovação do cadastro. Caso o cliente tenha seu cadastro aprovado, ele será informado por uma mensagem de notificação (push) no próprio aplicativo, ou em seu próximo acesso no Caixa Tem, onde irá aparecer a mensagem de que o usuário já é um 'Cliente Top'", acrescentou a nota.

Publicidade

Por fim, o banco informou que pode acontecer também de a atualização cadastral não ser aprovada, seja pelo envio de documentação ilegível ou incompleta, informações inconsistentes ou irregularidade do CPF na Receita Federal. Em qualquer um destes casos, o cliente será notificado no com a mensagem: “Desculpe, não conseguimos atender sua solicitação. Você ainda pode se tornar um cliente TOP no CAIXA Tem procurando uma agência”.

A atualização cadastral está sendo realizada de forma escalonada, seguindo o mês de nascimento dos clientes: no domingo (14/03) para os nascidos em janeiro, na terça-feira (16/03) foi a vez dos nascidos em fevereiro, na quinta (18/03) para os nascidos em março, no sábado (20/03) para os nascidos em abril, seguindo até 31/03 para os nascidos em dezembro.