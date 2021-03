Segundo a pesquisa, cerca de 8,3 milhões (59,6%) de fluminenses estão com a intenção de presentear na Páscoa Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 10:12

Rio - Levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) revela que a expectativa para a Páscoa de 2021 será mais positiva para o comércio. Segundo a pesquisa, cerca de 8,3 milhões (59,6%) de fluminenses estão com a intenção de presentear na data, contra 4,8 milhões de pessoas no ano passado (37,6%). A movimentação na economia deve atingir os R$ 829 milhões, valor superior ao de 2020, que foi de R$ 518 milhões. Em 2021, 40,4% dos entrevistados revelaram que não devem dar presentes na data. No ano anterior, esse percentual foi de 62,4%. Para o IFec, o levantamento mostra uma melhora em relação à fase aguda da pandemia de 2020, no entanto, ainda abaixo dos resultados pré-pandemia, em 2019.



Dentre os fluminenses que vão presentear (59,6%) na Páscoa, os itens que devem ser mais procurados são: ovos de chocolate (59,4%), bombons (51,8%) e barras de chocolate (46,7%). Em seguida vem itens como: bichinhos de pelúcia (6,1%), cesta de Páscoa (5,1%) e colomba pascoal (4,6%). Cada consumidor deve gastar, em média, R$ 99,70, valor que se manteve praticamente estável se comparado à 2020. Dos que pretendem presentear, 53,8% irão dar mais de uma opção.

Ao serem perguntados onde farão suas compras, a maior parte dos pesquisados respondeu que se dividiriam entre lojas físicas e online (60,4%), seguidos de só online (13,2%) e somente física (26,4%).

A sondagem ocorreu entre os dias 15 e 18 de março e contou com a participação de 389 consumidores do estado do Rio de Janeiro.