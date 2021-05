Movimentação no Saara, no Centro do Rio Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 10:32

Rio - A pandemia ainda afeta a retomada econômica, mas o avanço da vacinação começa a refletir na pré-disposição de consumo dos fluminenses. A próxima data comemorativa do ano, o Dia dos Namorados, promete ser mais positiva para o comércio no estado do Rio de Janeiro. Levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) revela que haverá aumento no gasto médio com presentes, saltando de R$ 157,31 (2020), para R$ 173,25 (2021), porém, ainda inferior ao ano de 2019, com R$ 181,15. Entretanto, o percentual de consumidores que devem presentear na data subiu 18,5 pontos percentuais em comparação 2020, indo de 41,5%, para 60% em 2021. A porcentagem da população que pretende dar presentes esse ano é apenas 3,8 pontos menor que 2019, antes da pandemia.

A pesquisa sinaliza outra boa notícia: o volume de compras no comércio deve injetar aproximadamente R$ 1,450 bilhão na economia do estado. O valor retorna ao patamar obtido em 2019 (R$ 1,472 bilhão), período pré-pandemia. Em 2020 a estimativa foi de R$ 832 milhões, quando o país e o estado do Rio enfrentavam a primeira onda da covid-19 e ainda não havia vacina.

Entre as lembranças preferidas estão: roupas (43,4%), perfumes e cosméticos (25,2%), calçados, bolsas e acessórios (20,1%), flores (14,5%), joias e bijuterias (11,3%), smartphones (7,5%), livros e ebooks (7,5%) e computadores (0,6%).

O estudo do IFec RJ também apontou que 49,4% das pessoas farão compras em lojas físicas, enquanto cerca de 22,2% dos consumidores realizarão suas compras pelo meio virtual; 28,5% pretendem comprar nas duas modalidades. A sondagem ocorreu entre os dias 21 e 25 de maio e contou com participação de 408 consumidores do estado do Rio.