De acordo com a Justiça, após o recebimento dos recursos, os TRFs promoverão os depósitos e créditos para saque pelos respectivos beneficiários nas instituições financeiras oficiais Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por Marina Cardoso

Publicado 31/05/2021 08:00

O Conselho da Justiça Federal (CJF) anunciou que foram finalizados os acordos junto às secretarias de Orçamento Federal e Tesouro Nacional para o pagamento do lote de precatórios federais deste ano. Para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a soma total chega a R$ 9,9 bilhões. Os valores serão disponibilizados aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) até julho.

De acordo com a Justiça, após o recebimento dos recursos, os TRFs promoverão os depósitos e créditos para saque pelos respectivos beneficiários nas instituições financeiras oficiais.

Publicidade

Precatórios são ordens judiciais para que órgãos públicos da União regularizem suas dívidas com cidadãos que ganharam processos para a quitação de débitos com valores acima de 60 salários mínimos. No total, o CJF anunciou junto às secretarias pagamento de cerca de R$ 33 bilhões.

Em relação aos pagamentos de segurados do INSS, a maior parte é destinado aos beneficiários com direito a valores atrasados pois ganharam concessões ou revisões

Publicidade

A maior parte desses pagamentos é destinada a segurados do INSS que possuem direito a valores atrasados porque ganharam revisões ou concessões de benefícios por decisão da Justiça.

Para saber se ação contra o INSS virou um precatório, é necessário fazer uma consulta no site do TRF da região onde o processo foi iniciado. No caso dos fluminenses, os beneficiários devem entrar no portal do TRF da 2ª Região, que abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Publicidade

No site do TRF-2 ( https://www10.trf2.jus.br/portal/ ), basta entrar em "Consulta e Sistema Processuais" para entrar no sistema sistema e-Proc. Lá, será possível encontrar informações ao acessar o sistema.

Depois, para confirmar se o precatório está previsto para ser pago neste ano, o segurado pode consultar o site da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional ( https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cmo ).

Publicidade

No lado direito da tela, vá em “LOA 2021 Precatórios” e, em seguida, procure o tribunal onde a decisão foi tomada e depois pesquise o número do precatório na busca.

RPVs

Publicidade

A Justiça também liberou aos TRFs o pagamento de R$ 1,5 bilhão para aposentados e pensionistas de ações judiciais contra o INSS em abril deste ano. O valor se refere a quitação de dívidas previdenciárias e assistenciais (revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios). Serão contemplados 132.816 processos, com 159.022 beneficiários em todo o país.

Para o TRF-2, o dinheiro será depositado em junho e os saques poderão ser feitos a partir do quinto dia útil de julho. Foram destinados mais de R$ 146 milhões, dos quais mais de R$ 111 milhões referem-se em ações previdenciárias/assistenciais, beneficiando 7.651 pessoas. O dinheiro é depositado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica em nome do ganhador da ação.

Publicidade

Para verificar se os aposentados ou pensionistas estão nesse lote, é necessário acessar o site do TRF-2, no link portaleproc.trf2.jus.br. Na página, vá ao menu à esquerda da tela, procure o campo 'Entrar no Sistema' e clique em 'TRF2'. Depois, ao abrir o novo link ainda no canto esquerdo da tela, clique em 'Consulta Pública de Processos'. Lá, é possível confirmar quanto terão de atrasados, quando vão receber, banco do crédito e número da conta de depósito.

A fim de facilitar a pesquisa, os segurados do INSS devem ter o número do requerimento do processo ou do CPF do ganhador do processo ou o número da ação. Os detalhes sobre a documentação necessária e outras instruções importantes para o saque estão no manual que a Corte criou para orientação de partes e advogados. O guia está disponível neste no site do TRF2, no endereço https://bityli.com/ZFXK4

Publicidade