No Prezunic, consumidores podem aproveitar descontos de 50% em dezenas de rótulos especiais em todas as lojas da redeDivulgação

Publicado 06/08/2021 12:49

No clima de comemoração do Dia dos Pais, os mercados estão com promoções de cervejas e demais itens para os filhos celebrarem o próximo domingo, 8, com os pais.

A rede Guanabara, por exemplo, criou ofertas especiais. As opções são variadas e vão de cervejas até copos e taças. Até domingo, ainda será possível encontrar ofertas de vinhos, gin e produtos que podem formar uma bela cesta de presente.

O supermercado ainda oferece para compras realizadas via Pic Pay desconto de até 25% na compra de cervejas premium. O mix variado inclui desde as mais tradicionais Pilsen e Lager, até as de sabores mais marcantes, como IPAS, Weissbier, Bock, além de diversos rótulos importados.

No SuperPrix, os itens mais procurados são o feijão e acompanhamentos para feijoada, que deve roubar a cena como prato principal da data. Devido ao interesse, a rede está com algumas ofertas no setor, entre elas estão: feijão preto 1kg (de R$7,69 por R$ 6,99), arroz Tio Mingote parboilizado 1kg (de R$ 5,49 por R$ 3,99), linguiça suína Seara 500g (de R$ 10,95 por R$ 10) e costela suína 350g (de R$ 8,39 por R$ 7,67).

No Prezunic, consumidores podem aproveitar descontos de 50% em dezenas de rótulos especiais em todas as lojas da rede. As promoções acontecem apenas nessa sexta-feira.

Os descontos estão disponíveis tanto nas lojas físicas quanto via Delivery. Entre outros rótulos, a promoção inclui marcas como Eisenbahn Estilos, Antuerpia, Hocus Pocus, Baden Baden, Three Monkeys, Praya e Goose Midway. Para ter direito aos preços especiais, basta se cadastrar no Clube Prezunic e ativar as ofertas no App da rede de supermercados.

Paizão Premiado



O Prezunic também promove a ação Paizão Premiado, que irá sortear 1 ano de cerveja Bohemia grátis para 31 clientes e 31 cervejeiras exclusiva da marca, sendo um prêmio para cada loja e outro para clientes do Delivery. A cada R$ 150 reais em compras, os clientes do Clube Prezunic que adquirirem ao menos 1 pack de Bohemia recebem um cupom para concorrer aos sorteios. A promoção acontece até 27 de agosto.



"O Dia dos Pais é muito importante para nós, e as cervejas especiais são bastante procuradas nessa ocasião. Buscamos sempre atender às expectativas dos nossos clientes e, dessa vez, não será diferente. Espero que todos aproveitem as oportunidades e celebrem a data com muita alegria", diz Fabricio Caldas, gerente comercial de Bebidas do Prezunic.



Para fazer parte do Clube Prezunic, basta baixar o App Prezunic - disponível no Google Play e App Store - e realizar o cadastro. A inscrição também pode ser feita por meio de totens disponíveis nas lojas físicas da rede.

Preços do Guanabara:



Cerveja Budweiser, 350ml: R$ R$ 3,09



Cerveja Brahma Duplo Malte, 350ml: R$ 2,99



Cerveja Brahma, 269ml: R$ 1,97



Cerveja Coronita, 210ml: R$ 3,79



Cerveja Stella Artois long neck, 275ml: R$ 4,19



Cerveja Antarctica latão, 473ml: R$ 3,39



Cerveja Brahma latão, 473ml: R$ 3,69



Cerveja Bohemia latão, 473ml: R$ 3,79



Cerveja Bohemia long neck, 355ml: R$ 3,49



Vinho português Bacalhoa Terra Boa, 750 ml: R$ 39,90



Vinho português Cartuxa colheita, 750ml: R$ 198,90



Vinho português Pêra-Manca branco, 750ml: R$ 378,00



Vinho chileno Travessia, 750ml: R$ 15,99



Vinho chileno Tarapacá Cosecha (Exc. Gran Reserva), 750ml: R$ 28,99



Copo Bohemia para cerveja, 340ml: R$ 17,45



Copo Budweiser, 400ml: R$ 22,35



Taça Bohemia para cerveja, 400ml: R$ 27,80



Taça Brahma Ext Lager para cerveja, 380 ml: R$ 32,90



Taça Stella Artois para cerveja, 250ml: R$ 37,95



Gin Bam Larios Rose, 700ml: R$ 69, 70



Gin Larios Original, 700ml: R$ 37,90



Whisky Jim Beam Honey, 1l: R$ 79,99



Whisky Jim Beam White, 1l: R$ 79,99



Gin Tanqueray, 750ml: R$ 97,90



Whisky Black Label, 750ml: R$ 87,90



Whisky Red Label, 750ml: R$ 49,90



Whisky Ballantines Finest, 750ml: R$ 44,90



Whisky Johnnie Walker Gold Reserve, 750ml: R$ 187,90



Whisky Black & White, 1l: R$ 39,98



Whisky White Horse,1 l: R$ 58,90



Whisky Buchanas, 1l: R$ 129,90



Gin Beefeater, 750ml: R$ 74,90



Vodka Smirnoff Red, 600ml: R$ 17,99



Vodka Absolut Natural, 750ml: R$ 47,20



Vodka Smirnoff Red, 1,75l: R$ 41,90



Vinho chileno Travessia, 750ml: R$ 14,98



Vinho AS3 cabernet sauvignon Varietal, 750ml: R$ 19,98



Vinho chileno Polero, 750ml: R$ 19,98



Pack promocional Jim Beam 1l + miniatura de Jim Beam Black: R$ 79,99



Pack promocional Gim Larios Original 700 ml + 1 miniatura gim Rosé: R$ 37,90



Pack promocional Jim Beam 1l + 1 copo lighball: R$ 79,99



Pack promocional Gim Larios Rosé 700ml + taça: R$ 69,70

Cervejas do SuperPrix

Cerveja Brahma Duplo Malte 350ml - de R$ 3,19 por R$ 2,99

Cerveja Amstel 473ml (Lata) - de R$ 3,99 por R$ 3,39

Cerveja Skol 473ml (Lata) - de R$ 3,29 por R$ 3,19

Cerveja Itaipava 473ml c/ 12 unidades - R$ 35,88