Mais de 200 mil empresas foram atendidas pelo Giro Caixa Pronampe - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mais de 200 mil empresas foram atendidas pelo Giro Caixa PronampeMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 05/08/2021 18:41

Rio - Mais de 200 mil micro e pequenos empresários foram beneficiados com recursos do Programa Nacional de Apoio às Micro e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). De acordo com a Caixa Econômica, o banco foi a instituição financeira que mais concedeu operações desse tipo, totalizando R$ 20,8 bilhões emprestados.

O objetivo da linha de crédito, que tem como garantia o Fundo Garantidor de Operações (FGO), é auxiliar empreendedores e pequenas empresas que necessitam de crédito, valorizando os pequenos negócios como agentes de sustentação, de transformação e de desenvolvimento da economia nacional.



O Giro Caixa Pronampe é destinado a microempresas com receita bruta em 2020 igual ou inferior a R$ 360 mil e empresas de pequeno porte com receita bruta de até R$ 4,8 milhões. O prazo total da operação é de 48 meses, sendo 11 de carência e financiamento em 37 parcelas. A taxa de juros é igual à taxa básica de juros (Selic) + 6% ao ano.



O crédito pode chegar até R$ 150 mil por empresa, somadas as operações já contratadas. Os recursos podem ser utilizados para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento. Além de realizar reformas e adquirir máquinas e equipamentos, por exemplo, as micro e pequenas empresas podem utilizar os recursos para despesas operacionais, como pagamento de salário, compra de matérias-primas, mercadorias e etc.