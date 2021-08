Clientes relatam que funcionários da Light não estão dando opção de pagamento no cartão de débito na hora do corte de energia - Divulgação / Light

Clientes relatam que funcionários da Light não estão dando opção de pagamento no cartão de débito na hora do corte de energiaDivulgação / Light

Publicado 06/08/2021 12:25 | Atualizado 06/08/2021 12:32

Rio - Apesar da lei municipal n° 6871 determinar que as concessionárias de serviços públicos devem oferecer ao cliente o pagamento com cartão de débito no momento do corte do serviço , a presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal do Rio, vereadora Vera Lins (Progressista), afirmou que vem aumentando o número de reclamações de consumidores, que relatam que funcionários da Light não estão dando essa opção na hora do corte de energia.

Diante disso, a presidente da comissão informou que enviará, nesta sexta-feira, 6, ao Superintendente de Relações Institucionais da Light, Daniel Mendonça, um ofício para cobrar que seja encaminhado, no prazo de dez dias, os motivos pelo qual a concessionária não está cumprindo a lei em sua integralidade.



"Que fique claro que lei é para ser cumprida e não discutida. O que a Light vem fazendo com os consumidores é no mínimo constrangedor, já que a maioria das reclamações são de pessoas de meia-idade que residem na Zona Norte e Zona Oeste da cidade", pontuou a vereadora.



Vera garantiu, ainda, que caso as informações não sejam satisfatórias, entrará com uma representação na Promotoria de Tutela de Defesa do Consumidor do Ministério Público, pedindo que seja aberto um procedimento com a finalidade de verificar com urgência o que vem ocorrendo.



Segundo a comissão, o consumidor que quiser reclamar ou denunciar um direito violado pode entrar em contato por meio do Facebook . Ele também pode encaminhar a reclamação pelo e-mail: [email protected] , postá-la no site www.camara.rj.gov.br, clicando no "reclame aqui" do link da Defesa do Consumidor, ou pelo número 0800 285 2121.

Procurada por O DIA, a Light não se pronunciou até a última atualização desta reportagem.