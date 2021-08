App Wabi registra um crescimento de 103% na venda da bebida de janeiro a julho de 2021 - Divulgação

App Wabi registra um crescimento de 103% na venda da bebida de janeiro a julho de 2021Divulgação

Publicado 06/08/2021 14:04 | Atualizado 06/08/2021 14:05

Rio - Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Cerveja, celebrado nesta sexta-feira, 6, o Wabi, ecossistema de delivery criado para ajudar os pequenos varejistas a alavancar suas vendas com a digitalização, registra um crescimento de 103% na venda da bebida de janeiro a julho de 2021. A comercialização de bebidas não alcoólicas também teve um incremento significativo nos sete primeiros meses do ano: 80% a mais.



Apenas nos três primeiros meses do ano, foram feitos quase 65 mil pedidos, 386% a mais que os 13 mil registrados no mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2021 foram vendidos, por meio do Wabi Casa – pedidos atendidos por mercados e mercearias -, 308,9 mil unidades de cerveja (latas e long necks), número 328% superior às 72,1 mil do mesmo trimestre do ano passado.



O volume movimentado apenas com a bebida preferida dos brasileiros chegou a R$ 1,9 milhão no trimestre analisado, 357% a mais que os R$ 435,8 mil do ano anterior. Para Carla Papazian, gerente geral do Wabi Brasil, os números expressivos têm a ver com mudanças de hábito durante a pandemia.



“Apesar de os bares e restaurantes estarem reabrindo aos poucos, os consumidores já se acostumaram à praticidade de pedir seus produtos em casa. O fato de as entregas serem feitas com agilidade e sem cobrança de frete contribuem”, reforça Carla, acrescentando que o próprio crescimento do aplicativo, que estreou em 2019, também deve ser levado em conta.

A tendência, segundo a gestora, é de que o consumo de cervejas e outros tipos de bebidas aumente ainda mais com o lançamento recente do Wabi Foods, um espaço criado para que bares e restaurantes também vendam pela plataforma (assim como já acontece com os usuários do Wabi Casa). Impulsionada pela Coca-Cola, a solução permite que comerciantes, microempreendedores e grandes marcas digitalizem seus produtos de forma ágil e sem burocracia.



Publicidade

A expectativa da empresária tem tudo para se tornar realidade. As vendas de cerveja no Brasil cresceram 5,3% em 2020, na comparação com 2019, na contramão da economia e do mercado global, segundo levantamento da Euromonitor. Percentual de brasileiros com mais de 18 anos que consumiu cerveja em casa atingiu marca recorde de 68,6%, de acordo com dados da Kantar.

Com as restrições de funcionamento de bares e o medo de contágio da Covid-19, o consumo migrou para dentro de casa e o volume total de vendas no país atingiu um nível que não era visto há anos. E, apesar da reabertura dos estabelecimentos comerciais, a expectativa é que essa tendência se mantenha em 2021.