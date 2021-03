A Páscoa de 2021 deve movimentar no varejo do país R$ 1,62 bilhão Divulgação

Publicado 27/03/2021 08:00

Rio - Mesmo com o decreto da prefeitura do Rio que permite a abertura de lojas de chocolate no superferiado para conter o contágio e frear os casos de coronavírus, o comércio resolveu apostar no delivery e drive thru para as vendas de Páscoa. A prefeitura do Rio decidiu incluir lojas de chocolate como essenciais justamente por esse período ser o de maior vendas desse setor. Mas, não pode haver consumo e entrada no local.

No NorteShopping, Shopping Tijuca e Plaza Niterói, pelos diversos canais de venda remota como o aplicativo com os e-shops, o assessor de compras via whatsapp, com entrega via delivery ou drive-thru, os consumidores podem presentear os familiares. No NorteShopping, o app NorteShopping está oferecendo diversas opções de ovos de Páscoa da Brasil Cacau, Kopenhagen, Casa Bauducco, Milklândia e Havanna com entrega em um raio de até 30km.

E no Viva NorteShopping, programa de relacionamento do shopping, também vai oferecer descontos exclusivos nesta Páscoa para as compras realizadas através do e-NorteShopping. Clientes da categoria 1 terão direito a 10%, categoria 2 a 20% e categoria 3 a 30%. Já no aplicativo do Plaza Shopping Niterói o consumidor vai ter a oportunidade de encontrar os ovos recheados do Zé do Brownie.

Além disso, no VIVA Plaza, programa de relacionamento do shopping, e a assessora de compras vão disponibilizar descontos exclusivos para os clientes moradores da região. No programa VIVA, para participar, basta estar cadastrado no aplicativo e inserir notas fiscais. O cliente que se encontra na categoria 2 vai ter um cupom de desconto de R$ 50 nas compras a partir de R$100. Já para a categoria 3 cupom de desconto de R$ 100 nas compras a partir de R$200. O cliente pode escolher comprar pelo aplicativo ou pelo WhatsApp, com a Assessora de Compras do Plaza.

Já no Shopping Tijuca, marcas como Kopenhagen, Casa Bauducco e Havanna estão presentes no e-Shopping Tijuca possibilitando que toda a compra possa ser realizada a poucos cliques e recebida em casa ou entregue como presente via delivery em um raio de até 30km.

Além disso, o Viva Shopping Tijuca, programa de relacionamentos presente dentro do app do shopping, também vai oferecer descontos de acordo com a categoria do cliente nas lojas de chocolate presentes no e-Shopping Tijuca, via assessor de compras, take-away e vendas pelo whatsapp das lojas. As lojas participantes são Casa Bauducco, Kopenhagen, Cacau Noir, Havanna, BW, Cacau Show, Brasil Cacau e Casa da Bruxa. Na categoria 01 o desconto será de 20%, e todos os clientes terão direito desde que já tenha cadastrado uma nota fiscal de qualquer valor no programa. Na categoria 02, 30% de desconto nas lojas de chocolate e categoria 03, 40% de desconto.



O atendimento do assessor de compras é realizado em segurança e totalmente online. O cliente informa via WhatsApp o que busca e a profissional responde com a curadoria de produtos das lojas presentes no Shopping Tijuca ou no Plaza Niterói. O pagamento também é online através da emissão de um link, enviado pela assessora. Em caso de troca, o cliente poderá ir diretamente à loja. As compras serão pagas por esse link e entregues em até 24h no raio de até 15km via delivery ou retiradas mediante agendamento pelo drive thru.

O Barra Shopping, New York City Center e Park Shopping Campo Grande estão com campanha "A Caça aos Ovos ficou mais fácil" com foco no aplicativo. Os clientes vão encontrar uma seleção de produtos de diversas marcas na home do aplicativo para fazer suas compras com comodidade, sem sair de casa. Além disso, os clientes terão frete grátis ao utilizar o cupom "COELHINHO" até este sábado. Os pedidos realizados têm entrega no mesmo dia, em parceria com a Delivery Center.

Os consumidores podem também utilizar um canal para contato direto com os lojistas para facilitar as compras por drive-thru e delivery nos shoppings. Pelo canal, disponível no Multi e nos sites dos shoppings, com apenas um clique, o cliente é direcionado para o WhatsApp da loja para que possa tirar dúvidas e finalizar a compra diretamente com o lojista.

Os shoppings Botafogo Praia, Boulevard, Madureira, Nova América e Nova Iguaçu lançam nesta semana uma vitrine virtual para facilitar o acesso do consumidor aos produtos típicos da data. Até o dia 4, toda a variedade de chocolates encontrada nas lojas dos empreendimentos da rede estarão disponíveis para consulta nos sites dos shoppings.

No aplicativo dos empreendimentos, será possível encontrar ainda cupons de desconto e garantir produtos mais em conta. Para conferir as ofertas, basta baixar o app nas lojas da Play Store ou App Store gratuitamente e, depois, clicar em Clube Desconteria, área de promoção da plataforma.

Após escolher o produto utilizando a vitrine virtual do aplicativo, é necessário entrar em contato com a loja para concluir a compra, combinar a forma de pagamento e escolher entre as opções de delivery ou para retirada no shopping ou, ainda, através dos armários inteligentes do Retire Aqui, disponível para retirada durante 72h após a compra.



Além do aplicativo, recursos como o WhatsApp e redes sociais complementam a estratégia de vendas para a data. De acordo com a Abras, Associação Brasileira de Supermercados. com a diversificação dos canais de compras e modalidades de entrega e retirada de produtos, a expectativa é aumentar em 15% as vendas da data em comparação ao ano anterior.

A Cacau Show fechou parceria com a Uber para ampliar ainda mais suas entregas no mesmo dia. As entregas das lojas franqueadas que estão integradas na Uber serão feitas via Uber Direct, serviço de entrega para clientes da Uber para Empresas.