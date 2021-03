Mutirão virtual do Procon-RJ Foto: Divulgação / Procon-RJ

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 22:50 | Atualizado 27/03/2021 12:29

Rio - O Procon-RJ recebeu mais de 1,5 mil inscrições de consumidores, nesta semana, sobre problemas com instituições privadas que surgiram durante a pandemia. 90% dos alunos que contataram o órgão estadual pretendem negociar dívidas com as instituições. No mutirão, 75% dos consumidores respondidos fecharam acordos com os credores.

“O mutirão foi muito positivo e o número de pessoas que nos buscaram para negociar com as escolas e universidades privadas superou nossas expectativas. As instituições que aderiram ao evento se comprometeram e realmente fizeram propostas favoráveis para ajudar os consumidores a resolver as pendências financeiras”, observou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.

Publicidade

A Universidade Estácio de Sá foi a empresa com mais reclamações, com 491 solicitações, e a que fechou mais acordos até o momento. Com o empenho dos servidores e do departamento jurídico da faculdade, 75% dos que procuraram o Procon fecharam acordo. A segunda mais demandada foi a Universidade Veiga de Almeida, seguida da Unigranrio.