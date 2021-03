Geral - Movimentaçao no SAARA, centro do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 11:18

Os índices de confiança do consumidor na economia nos próximos três meses continuam em queda no mês de março. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), apenas 17,6% dos consumidores entrevistados se mostraram confiante, índice inferior ao constatado em fevereiro (29,3%). O indicador referente aos que estão pessimistas também subiu, de 24,5% para 29,3%, assim como os muito pessimistas: de 18,8% para 29,8%. O percentual de consumidores que acreditam que a economia não sofrerá alterações diminuiu de 21% para 17%. Os muito confiantes continuam somando 6,4% do percentual total de entrevistados.



Questionados sobre as expectativas em relação à economia fluminense no próximo trimestre, 29% estão muito pessimistas, 30,8% pessimistas, 18,6% acreditam que não haverá alteração e apenas 21,6% estão confiantes ou muito confiantes.

Emprego



Em relação ao emprego, 62,1% dos consumidores fluminenses estão com muito medo de perder suas ocupações, esse é o maior percentual já registrado pelo levantamento. Em fevereiro, essa porcentagem era de 49,3% e janeiro (43,3%). Os que estão com pouco receio de perder o emprego representam 13%. Apenas 24,9% dos entrevistados estão confiantes e não estão com medo.

Publicidade

Renda familiar

O percentual de consumidores que acreditam em algum tipo de redução da renda familiar subiu de 45% para 60,8% dos entrevistados. O indicador dos que creem que a situação econômica de suas famílias continuará como está caiu de 36,7% para 25,7%, representando uma diferença de 11 pontos percentuais. Apenas 13,5% dos fluminenses acreditam que a renda aumentará de alguma forma.



Endividamento



O total de fluminenses que se disseram endividados ou muito endividados subiu de 50,5% em fevereiro, para 58,8% em março. Os que se dizem pouco endividados caiu de 25,7% para 17%. Já o percentual de consumidores não endividados aumentou de 23,8% para 24,2%.



Inadimplência



A porcentagem de consumidores inadimplentes ou com muitas restrições apresentou aumento nesse estudo: de 37,2% para 41,2%. O índice de fluminenses pouco inadimplentes caiu de 19,8% para 15%. Já o número de cidadãos sem restrições praticamente se manteve: de 43,1% para 43,8%. Entre os que se declararam inadimplentes, o cartão de crédito segue na liderança (60,1%), seguido pelas contas de luz, gás, água, internet e telefone (47,9%) e pelo crédito pessoal (33,8%).



Bens duráveis



Perguntados sobre os gastos com bens duráveis, 41,9% dos consumidores pretendem aumentar esse tipo de consumo, alta de 5,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior, seguidos por 34,7% que esperam gastar menos, em fevereiro eram 33%. Já 23,4% pretendem manter esses gastos, na sondagem anterior foram 31%.



A sondagem contou com a participação de 393 consumidores do estado do Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 22 de março, com o objetivo de entender quais as expectativas dos fluminenses com relação a retomada da economia do estado do Rio e brasileira, além da percepção sobre o desemprego e renda familiar, entre outros indicadores.