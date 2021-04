Beneficiários nascidos em fevereiro recebem, nesta sexta-feira, o auxílio emergencial nas contas Poupanças Sociais Digitais Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 12:57 | Atualizado 09/04/2021 12:59

Rio - O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou, nesta quinta-feira, em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, que, após a conclusão de novas análises, mais 200 mil trabalhadores foram incluídos no novo lote de pagamentos do auxílio emergencial. Segundo ele, os beneficiários receberão os recursos a partir do dia 15 deste mês.



"Estão sendo feitas novas análises e, hoje mesmo (quinta-feira), 200 mil novas pessoas foram aprovadas e receberão os pagamentos a partir de 15 de abril. Pessoas que fizeram o pedido no ano passado, mas que por algum motivo não foram aprovadas", afirmou Guimarães.



O executivo também acrescentou que está havendo uma análise no Ministério da Cidadania para verificar novas pessoas que possam entrar e ter direito ao benefício. "No primeiro grupo de 40 milhões, não entrou, mas existe esta análise para ampliar para mais alguns milhões. Sugerimos ligar no 111 ou ver no site da Caixa", indicou o presidente da instituição financeira.

Pagamento

Beneficiários nascidos em fevereiro recebem, nesta sexta-feira, o auxílio emergencial nas contas Poupanças Sociais Digitais referentes à primeira parcela do programa. A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

O calendário de repasses da primeira parcela será finalizado no dia 30 deste mês. De acordo com o Ministério da Cidadania, o modelo de escalonamento das transferências, adotado no ano passado, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas. O cronograma para saques tem início em 4 de maio para nascidos em janeiro e vai até 4 de junho para quem faz aniversário em dezembro.

Direito ao benefício





Caso o cidadão tenha o cadastro negado e entenda que cumpre os critérios de elegibilidade, ele tem até a segunda-feira (12) para contestar a decisão, clicando na opção que aparece no Portal de Consultas. Ainda há bases de dados em processamento pela Dataprev.



O Ministério da Cidadania informou que oferece atendimento telefônico pelo número 121 e pela Ouvidoria por meio de formulário eletrônico. Outra opção é enviar uma carta para o endereço: SMAS - Setor de Múltiplas Atividades Sul Trecho 03, lote 01, Edifício The Union, térreo, sala 32, CEP: 70610-051 - Brasília/DF. Desde a última sexta-feira (2), os trabalhadores que se inscreveram pelos meios digitais da Caixa e os integrantes do Cadastro Único do governo federal podem conferir se têm direito a receber o benefício pelo site: www.cidadania.gov.br/auxilio.Caso o cidadão tenha o cadastro negado e entenda que cumpre os critérios de elegibilidade, ele tem até a segunda-feira (12) para contestar a decisão, clicando na opção que aparece no Portal de Consultas. Ainda há bases de dados em processamento pela Dataprev. Confira o passo a passo para contestar se o auxílio emergencial não sair. O Ministério da Cidadania informou que oferece atendimento telefônico pelo número 121 e pela Ouvidoria por meio de formulário eletrônico. Outra opção é enviar uma carta para o endereço: SMAS - Setor de Múltiplas Atividades Sul Trecho 03, lote 01, Edifício The Union, térreo, sala 32, CEP: 70610-051 - Brasília/DF.

Bolsa Família

Para beneficiários do Bolsa Família, nada muda, informou a pasta. Eles receberão os repasses de acordo com o calendário habitual do programa, que em abril tem início no dia 16. O governo federal verifica se o trabalhador cumpre as regras para receber o benefício e se o valor do Bolsa Família é menor do que o Auxílio Emergencial. Essa análise ainda está em processamento, conforme o ministério.