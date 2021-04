Pesquisa da Proteste mostra que a diferença entre os pacotes pode chegar a R$ 960, no contrato de 12 meses Reprodução internet

Por Letícia Moura

Publicado 17/04/2021 07:49 | Atualizado 17/04/2021 08:00

Rio - Com o orçamento mais apertado, as famílias buscam reduzir despesas para enfrentar o período de crise. Ao mesmo tempo, com o isolamento social, as pessoas ficaram mais exigentes com a velocidade da internet, já que o trabalho remoto, as lives e as chamadas de vídeo aumentaram. Para atender às necessidades sem que o gasto comprometa as finanças, uma pesquisa da Proteste indicou quais são os melhores combos de TV, telefone fixo e internet em relação ao custo-benefício. Segundo o levantamento, a diferença entre os pacotes pode chegar a R$ 960, no contrato de 12 meses.

De acordo com o estudo, em um combo intermediário, no cidade do Rio de Janeiro, a TIM oferece internet de 150 MB e telefone fixo ilimitado para chamadas locais e móveis da operadora por R$ 2.158,80 ao ano. No mesmo perfil, a Oi cobra R$ 1.198,80 por 200 MB mais ligações sem restrição para qualquer fixo e móvel no Brasil, pelo mesmo período.

Publicidade

Ainda na capital fluminense, no perfil básico, o menor preço de plano, incluindo TV por assinatura e telefone fixo é da Net com 35 megabytes (MB) por R$ 189,98 ao mês. No mesmo perfil, a Oi oferece 200 MB por R$ 199,90 ao mês. A diferença anual entre as duas ofertas é de R$ 119,00, o que corresponde a um gasto de R$ 9,92 a mais por mês, mas garante um contrato com uma velocidade cinco vezes superior.

Metodologia da pesquisa

Publicidade

Para a avaliação, a Proteste dividiu os serviços em dois pacotes de produtos: o 3P, uma solução completa com internet banda larga fixa, telefone fixo e TV por assinatura; e o 2P com internet banda larga e telefone fixo. Cada oferta (2P e 3P) cruza com três perfis: básico, intermediário e avançado.

fotogaleria

Publicidade

O estudo de preços dos combos residenciais aconteceu nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e foi pautado nas demandas do mercado. Foram levantados, em janeiro de 2021, 36 planos de quatro operadoras: Oi, Vivo, Net/Claro e TIM. Por conta das ofertas, a Oi não foi incluída no estudo de São Paulo e a Tim está apenas na avaliação 2P. No levantamento, são apresentados valores mensais e anuais.

Orientações

Publicidade

Daniel Barros, técnico da Proteste, avalia que o consumidor tem que traçar um perfil de uso dos serviços que pretende contratar, adequando o produto aos objetivos da família. "Com a pandemia, um dos serviços que tem maior impacto na hora de contratar é o de banda larga, pois, com as pessoas ficando mais em casa e com acessos simultâneos, a velocidade se torna essencial para ter uma boa navegação", indica.

Se você pretende reduzir o seu combo, com o objetivo de poupar uma grana, Barros orienta que o cliente deve analisar qual serviço mais utiliza, por exemplo. "Hoje em dia, com a popularização dos streamings, pode se pensar em reduzir o plano de TV para o básico e melhorar a velocidade da internet. Desta forma, pode se contratar algum tipo de serviço de streaming ou acessar conteúdos no Youtube e nas redes sociais com uma melhor conexão", analisa.

Publicidade

Ainda segundo Barros, o telefone fixo também pode ser cortado do pacote: "Pois os planos de celular, em grande parte, têm mais benefícios para fazer ligações e existe a tendência de utilizar aplicativos de mensagens para se comunicar. Portanto, o consumidor tem que sempre verificar suas principais necessidades", sugere, acrescentando que o cliente pode adquirir planos separados em uma mesma operadora, mesmo que ela insista na contratação de um combo.



De acordo com a pesquisa, se um usuário do Rio de Janeiro prefere agilidade na navegação e não assiste TV, ele pode descartar um plano básico 3P da Net Claro, de R$ 2.279,76 ao ano. Então, o cliente pode optar por um combo 2P intermediário da Oi, de R$ 1.198,80, com 200 MB e telefone fixo ilimitado para ligações locais e móveis.

Publicidade

Assim, o carioca economiza dinheiro e atende às suas necessidades. Com esse tipo de comparação, é possível poupar até R$ 1.080,96 ao ano, revela o levantamento. Outro alerta da Proteste é que nem sempre uma operadora que tem um preço atrativo em um tipo de perfil vai necessariamente apresentar as melhores ofertas em outros pacotes.

Cuidados antes de contratar o plano

Publicidade

Antes de contratar o pacote, o consumidor deve prestar atenção se o contrato determina fidelidade, por exemplo: "onde existe uma cláusula que gera multa, se você quiser cancelar o serviço antes do período mínimo, normalmente 12 meses", explica Marlon Glaciano, especialista em finanças e planejador financeiro.



Os especialistas ponderam que a negociação pode ser uma saída para diminuir os gastos, antes de optar pelo cancelamento do pacote ou pela mudança de operadora. Para Glaciano, se você está mudando especificamente pelo valor, primeiro verifique se existe a possibilidade de uma alteração no plano e até mesmo um desconto. "Normalmente cada empresa tem a sua área de retenção de clientes que é responsável por isso", aponta.



Em relação aos argumentos que podem ser usados no momento da negociação, o especialista em finanças orienta que o consumidor pode priorizar justificativas simples. "Recebi uma proposta mais vantajosa e quero checar se vocês (operadora) possuem algo melhor" E acrescenta: "Nenhuma empresa gosta de perder um cliente. Normalmente, pelo menos uma vez ao ano, as operadoras de TV por assinatura, por exemplo, podem oferecer um benefício ao cliente, caso ele solicite", conclui Glaciano.

Barros indica que é importante fazer uma análise de custo em vários prestadores de serviço. "Fale abertamente com a empresa que está realizando uma pesquisa de preços, pergunte se a mesma cobre oferta, diga que é cliente e que preza muito por esta relação de consumo. Uma outra opção é lembrar que estamos em tempos de crise, portanto, devemos negociar um valor que fique bom para ambos os lados", finaliza o técnico da Proteste.

Publicidade

O que dizem as empresas

Em nota, a Oi disse que "oferece os serviços de telecomunicações mais completos e com a melhor relação custo x benefício do mercado para diferentes perfis de consumidores". Já a TIM esclareceu que "os atuais planos de banda larga fixa e de voz fixa da TIM podem ser adquiridos juntos ou não, de acordo com a opção do consumidor, sempre garantindo que o cliente tenha sua necessidade real atendida".

Publicidade

Também em nota, a Vivo informou que "os pacotes de TV, internet e telefone comparados na pesquisa realizada pela Proteste são diferentes entre si e podem induzir a conclusões erradas. A Vivo reforça que possui um vasto portfólio de produtos e serviços, de fibra e móvel, para todos os perfis de consumidores, buscando sempre oferecer a melhor experiência aos clientes".

Procurada, a Net/Claro não se manifestou até a publicação desta reportagem.