Equipes recolheram cerca de seis toneladas de resíduos sólidos Divulgação/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 11:43 | Atualizado 29/12/2020 11:48

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), realizou, nesta segunda-feira, ação conjunta de ordenamento no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. O comboio, com foco na fiscalização do comércio, trânsito e regras de ouro de combate à pandemia, percorreu a Rua da Natividade, onde demoliu seis estruturas irregulares, a maioria de venda de alimentos e bebidas e um lava a jato.

Com agentes municipais e estaduais, a força-tarefa desfez ainda oito ligações clandestinas de água e energia elétrica, interditou um restaurante por falta de documentação, multou um hortifrúti sem licença sanitária, e retirou do espaço público cinco trailers e três ambulantes não autorizados. Já no trânsito, foram aplicadas duas multas.

Publicidade

Além disso, as equipes recolheram cerca de seis toneladas de resíduos sólidos, como sofás, cadeiras, pedaços de madeira e parte das estruturas demolidas (armações de ferro, telhas de alumínio, lonas e até construções em alvenaria). Também foram apreendidos dois aspiradores de pó usados, um compressor de água e uma placa de publicidade.

Com planejamento da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, a ação reuniu efetivos da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), órgãos da própria pasta; das coordenadorias de Controle Urbano (CCU) e de Licenciamento e Fiscalização (CLF), ligadas à Secretaria Municipal de Fazenda; do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio); da subsecretaria de Conservação; da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; da Comlurb; da Cedae; da Light; e da Polícia Militar.