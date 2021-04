Os beneficiários também conseguem pagar contas usando o Caixa Tem na Rede Lotérica de todo o Brasil Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 10:40

Nesta quinta-feira, a Caixa realiza mais uma etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em agosto irão receber os recursos nas contas Poupanças Sociais Digitais referentes à primeira parcela do programa. A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem pagar contas usando o Caixa Tem na Rede Lotérica de todo o Brasil.



Confira o calendário completo:



06/04 - nascidos em janeiro



Publicidade

09/04 - nascidos em fevereiro



11/04 - nascidos em março



Publicidade

13/04 - nascidos em abril



15/04 - nascidos em maio



Publicidade

18/04 - nascidos em junho



20/04 - nascidos em julho



Publicidade

22/04 - nascidos em agosto



25/04 - nascidos em setembro



Publicidade

27/04 - nascidos em outubro



29/04 - nascidos em novembro



Publicidade

30/04 - nascidos em dezembro





Atendimento ao cidadão



A central telefônica 111 da CAIXA funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, e está pronta para atender os beneficiários do Auxílio Emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site auxilio.caixa.gov.br.

Pelas regras estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o Auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.



Publicidade

É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não há nova fase de inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. O beneficiário recebe o maior valor, seja a parcela paga no programa, seja a do Auxílio Emergencial.



O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família.



As famílias, em geral, recebem R$ 250;

A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375;

Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.



Saques e transferências foram antecipados e, para quem recebe o crédito nesta quinta, serão liberados a partir do dia 11 de maio.