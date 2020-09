Salário de agosto começa a cair na conta de servidores estaduais

O salário de agosto já começou a cair na conta dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio neste sábado. O pagamento, que estava previsto para o 10º dia útil - ou seja, 15 de setembro (próxima terça-feira) -, foi antecipado.

Nem todo o funcionalismo já está com o crédito na conta, mas alguns servidores confirmaram o depósito. Governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou o pagamento adiantado em suas redes sociais.

Reivindicação das categorias

Pelo calendário oficial, desde 2016 as categorias vinculadas ao Poder Executivo recebem os vencimentos até o 10º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Agora, a retomada do cronograma antigo de pagamento, quando o prazo era até o 2º dia útil, é uma das reivindicações recorrentes do funcionalismo. No entanto, não há ainda perspectiva de isso ocorrer tão cedo, diante da crise financeira que ainda afeta o estado.