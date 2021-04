As vendas do comércio lojista carioca caíram 12% em março em relação ao mesmo mês do ano passado Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 11:02 | Atualizado 26/04/2021 11:10

Rio - As vendas do comércio lojista carioca caíram 12% em março em relação ao mesmo mês do ano passado. É o terceiro resultado negativo deste ano. Em janeiro, a queda atingiu 15% e em fevereiro, 6,5%. Os dados são da pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu 750 estabelecimentos comerciais da cidade.

No acumulado do ano, o primeiro trimestre registrou queda de 12,5%, o que, segundo as entidades, também não surpreendeu, porque, mesmo com o processo de imunização em andamento, o contexto econômico ainda não indicou melhora. De acordo com Aldo Gonçalves, presidente das duas entidades que juntas representam mais de 30 mil lojistas, é mais um mês e um trimestre para serem esquecidos.

Publicidade

“O resultado continua refletindo os efeitos da pandemia. Além disso o desemprego e a queda de renda também estão afastando o consumidor das compras. A verdade é que as pessoas, principalmente as de menor poder aquisitivo, perderam o fôlego para consumir. Nem mesmo as liquidações, descontos e facilidades de crédito foram capazes de estimular os consumidores para as compras”, afirmou Gonçalves.



A pesquisa mostra também que todos os setores do Ramo Mole (bens não duráveis) e do Ramo Duro (bens duráveis) apresentaram resultados negativos. Os que tiveram as maiores quedas no faturamento no Ramo Mole foram Confecções (-7,2%), Calçados (-6,5%) e Tecidos (-6,2%) e no Ramo Duro (bens duráveis) Óticas (-7,1%), Móveis (-6,5%), Joias (-5,2%) e Eletrodomésticos (-4,8%). A venda a prazo com menos 5,8%% e a venda à vista com menos 5,5% foram as formas de pagamento preferidas pelos consumidores.



Publicidade

O faturamento das lojas, conforme a localização dos estabelecimentos, também foi negativo. No Ramo Mole (bens não duráveis) as lojas da Zona Norte venderam menos 6,2%, as do Centro menos 5,5% e as da Zona Sul menos 4,8%. No Ramo Duro (bens duráveis) as lojas do Centro, da Zona Sul e da Zona Norte venderam menos 7,0%, 5,5% e 4,8%, respectivamente.